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Хруст или провал: июль решает, будет у вас капуста или рыхлый позор на грядке

Советы садоводов: скипидар и травы отпугивают вредителей от капусты
4:31
Садоводство

Июль — ключевой месяц для капусты. Именно в это время формируются кочаны, а вместе с ними усиливаются риски: засуха, атаки вредителей, нехватка питания. Чтобы не потерять урожай, важно правильно ухаживать за растениями, своевременно поливать, подкармливать и защищать от насекомых.

Улитки на капусте в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки на капусте в огороде

Если в начале сезона хватало золы и табачной пыли, то к середине лета этих мер становится недостаточно. Частицы прилипают к листьям, нарушая вкус и внешний вид кочанов. Настало время перейти к более эффективным и деликатным методам.

Натуральная защита от вредителей: скипидар и пряные соседи

Капуста часто страдает от крестоцветных блошек, тли и гусениц. Один из действенных способов отпугивания — скипидар. Несколько кусков ткани смачивают в нём и раскладывают между грядками. Резкий запах сдерживает насекомых и мешает им отложить яйца. Чтобы средство работало дольше, ткань регулярно обновляют свежей порцией скипидара.

Также капусту можно защитить, высадив по соседству ароматные травы. Горчица, чеснок, бархатцы, кориандр, укроп и тмин действуют как живой барьер — их запах сбивает с толку вредителей, и они уходят в сторону. Эти растения не только отпугивают, но и украшают грядки.

Биораствор из одуванчиков — мягко, но эффективно

От крестоцветных блошек помогает и натуральный раствор из одуванчиков. Для его приготовления берут 20 граммов сухих измельчённых растений на литр воды и настаивают 12 часов. Затем состав процеживают и опрыскивают капусту: на два квадратных метра уходит около одного литра раствора.

Этот способ не вредит растениям, безопасен для пчёл и не влияет на вкус капусты — в отличие от химии.

Вода — основа ухода за капустой

Капуста нуждается в регулярной влаге. Особенно в жару, когда листья испаряют воду быстрее. Поливают культуру через день, расходуя в среднем по 5 литров на одно растение. В тёплые дни полив лучше проводить рано утром, а в пасмурную погоду можно и вечером.

Если запустить полив, кочан сформируется рыхлый или начнёт растрескиваться. Недостаток влаги сказывается и на устойчивости к вредителям — ослабленные растения чаще болеют.

Окучивание укрепляет капусту

Этот приём стимулирует образование новых корней, повышает устойчивость к полеганию и засухе. У ранних сортов окучивание проводят один раз — после появления восьмого листа. Средние и поздние сорта нуждаются в двух-трёх процедурах за сезон. Интервал между ними — около двух недель.

Чем больше корней — тем мощнее растение. Оно лучше поглощает влагу, дольше держит форму и даёт плотные кочаны.

Подкормка: питание без перебора

Подкормки — ещё один важный пункт ухода. Чтобы капуста активно росла и не теряла силу, её удобряют органикой и минеральными компонентами.

Вот проверенный состав:

  • 10 литров воды;

  • 0,5 кг перепревшего навоза;

  • 0,5 столовой ложки монофосфата калия.

Разовая доза на куст — около 1,5 литра. Такая смесь не только питает, но и повышает устойчивость к стрессам.

Кроме того, можно использовать зольный настой. Для этого 1 литр древесной золы смешивают с 10 литрами воды и дают настояться. Готовый раствор вносят под корень. Он богат калием и микроэлементами, необходимыми в период формирования кочана.

Регулярность и внимание — залог успеха

Капуста хорошо отзывается на заботу. Регулярный полив, подкормка, прополка и защита от вредителей — это не просто список мероприятий, а система. При этом важно наблюдать за растениями: если листья теряют цвет, появляются дырки или замедляется рост, значит, что-то пошло не так.

Июль — время, когда нельзя упустить ни одного дня. Зато и результат будет виден — плотные, сочные и хрустящие кочаны без признаков болезней и повреждений.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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