Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому

Появление змей на дачном участке — это не только повод для испуга, но и реальная угроза здоровью. Даже если змея не ядовитая, мало кто захочет мириться с её присутствием рядом с грядками, теплицей или — что ещё страшнее — у входной двери. Особенно тревожно становится летом, когда рептилии становятся более активными, ищут укромные места и могут случайно заползти в дом.
Чаще всего змеи появляются вблизи участков, граничащих с лесом, а также там, где много травы, старых досок, мусора или компостных куч. Их привлекают укрытия и, конечно, еда: насекомые, лягушки, мелкие птицы, мыши.
Если однажды вы увидели змею на участке — это означает, что она здесь уже не первый день. И, возможно, не одна.
Рептилии любят тишину, тепло и укромные уголки. На участке это могут быть:
бурьян и высокая трава;
заросли кустов;
кучи старых досок, листьев, навоза или соломы;
мусорные завалы;
необработанные края участка, особенно возле заборов.
Опасность в том, что змеи часто не подают признаков присутствия — пока не станет слишком поздно. А значит, лучше не дожидаться встречи с ними, а заранее обезопасить свой двор.
Первое и главное правило — не создавать условий, которые понравятся змеям. Регулярно косите траву, особенно по периметру участка. Не оставляйте навалы скошенной зелени, старого сена или опавших веток возле дома.
Если рядом с участком пустырь или заброшенный сад — убирайте траву хотя бы раз в сезон. Так вы лишите змей укрытия.
Компостные кучи держите подальше от жилой зоны и по возможности ограждайте. Не храните под открытым небом доски, кирпичи, шифер — всё, что может послужить укрытием для рептилий.
Змеи плохо переносят резкие и химические запахи. Один из самых доступных методов — использовать тряпки, смоченные бензином, керосином или нашатырём. Их раскладывают вдоль границ участка, возле мусорных ям, теплиц и компостников.
Эффект от такого метода временный, но если регулярно обновлять ткань, змеи будут держаться подальше. Главное — соблюдать осторожность, особенно при использовании легко воспламеняющихся жидкостей.
Также можно использовать серу, уксус и специальные отпугивающие смеси, продающиеся в садовых магазинах. Главное — не поливать ими сами растения.
Самым действенным способом защиты по-прежнему остаются электронные отпугиватели. Эти приборы работают за счёт ультразвуковых колебаний и вибраций в почве, которые неприятны змеям. Устройства устанавливаются в землю и работают от солнца или батареек.
Они не вредят растениям, животным и людям, но эффективно нарушают покой змей, заставляя их покинуть территорию. Единственное условие — охват всей площади участка. Если приборов мало, рептилии просто переселятся в незащищённую зону.
Даже после того, как удалось избавиться от нежеланных гостей, расслабляться рано. Рептилии оставляют после себя пахучие следы, которые привлекают других особей. Чтобы свести вероятность возвращения к нулю, нужно:
тщательно убрать всё, что может быть укрытием;
несколько раз пройтись по периметру с дезинфицирующим раствором;
установить отпугиватели и поддерживать чистоту.
И главное — не пренебрегайте профилактикой. Один пропущенный сезон — и рептилии могут вернуться на участок снова.
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