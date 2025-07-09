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Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью

Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
3:18
Садоводство

Многие огородники с удивлением замечают: в июле кусты огурцов, которые ещё недавно радовали плодами, вдруг начинают чахнуть, листья желтеют, а урожай сходит на нет. Это может происходить даже при регулярном поливе и прополке. Причин несколько — истощение почвы, болезни и просто нехватка питания. Но есть способ не только сохранить урожай, но и продлить его почти до осени.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Простая подкормка — большой результат

Продлить плодоношение помогает подкормка, в основе которой — два доступных ингредиента: зола и вермикомпост. Золу, кстати, можно взять прямо с мангала после дачного шашлыка.

На ведро воды (10 литров) берут два стакана древесной золы. Смесь перемешивают и дают настояться 3-4 часа. После этого добавляют пару столовых ложек вермикомпоста — он обогатит состав полезными микроорганизмами и питательными веществами. На каждый литр такого концентрата берут ещё 10 литров воды и поливают огурцы под корень. Повторяют процедуру раз в неделю или 10 дней.

Пищевая сода — не только для кухни

Сода — ещё одно средство, которое спасает урожай. Её используют и для защиты листьев, и для стимуляции образования завязей.

Для повышения количества плодов на кусте готовят раствор: две столовые ложки соды разводят в двух литрах воды. Этого количества хватит для обработки одного куста. Состав используют для полива под корень, чтобы активизировать процессы цветения и роста плодов.

Как сода защищает от болезней

Одной из главных угроз огурцам в середине лета становится мучнистая роса. Белёсый налёт на листьях — первый тревожный сигнал. Если вовремя не принять меры, листья начнут желтеть, фотосинтез замедлится, и растение быстро ослабнет. Пострадает не только внешний вид куста, но и урожай.

Чтобы избежать этой напасти, используют профилактический раствор. На 10 литров воды добавляют 3 столовые ложки пищевой соды (60 г) и горсть натёртого хозяйственного или зелёного мыла. Мыло нужно не для запаха — оно помогает раствору задерживаться на листьях, не стекая. Обрабатывают кусты с двух сторон, тщательно опрыскивая как верхнюю, так и нижнюю часть листьев. Повторять процедуру желательно каждые две недели.

Уход до самого сентября — реальность

Некоторые садоводы уверены, что срок жизни огурцов ограничен — и к августу плоды заканчиваются. Но практика показывает, что с правильным уходом — регулярной подкормкой, защитой от грибков и грамотным поливом — кусты продолжают радовать урожаем до самого конца лета, а то и дольше.

Главное — не упускать момент. Желтеющие листья, снижение количества завязей и вялость — всё это сигналы, что растению чего-то не хватает. Пара простых средств, доступных в любом доме, способна продлить жизнь огуречным грядкам и увеличить урожай без лишних затрат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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