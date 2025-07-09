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Ваш перец медлит с урожаем? Значит, вы забыли про эту дешёвую, но мощную подкормку

Советы агрономов: травяной настой, луковая шелуха и зола ускоряют рост перца
4:57
Садоводство

В период активного роста сладкий перец особенно нуждается в поддержке. Если на этом этапе растение не получает нужного питания, оно начнёт отставать в развитии, и ждать обильного урожая будет сложно. Формирование ботвы — это фундамент, на котором строится весь вегетационный цикл. Именно поэтому грамотная подкормка в это время критически важна.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Растительный настой для роста и силы

Один из лучших способов органической подпитки — травяной настой. Для его приготовления подойдут ботва томатов, крапива, полынь, одуванчики и тысячелистник. Этими растениями нужно заполнить глубокую ёмкость примерно на одну шестую и залить доверху водой.

Через неделю настой перебродит и станет концентрированным удобрением. Перед использованием его необходимо развести: на 10 литров воды берут 1 литр настоя. Уже после первого применения можно заметить, как растения оживают — ботва становится сочной, появляются новые завязи.

Луковая шелуха: питание и защита в одном

Дополнительно можно использовать удобрение на основе луковой шелухи. Оно помогает не только насытить почву микроэлементами, но и оказывает лёгкий антисептический эффект. В четыре литра воды добавляют 20 граммов шелухи и настаивают минимум четыре дня. Готовый настой нужно обязательно процедить, чтобы не засорить почву и не привлечь мошек.

Эта подкормка особенно полезна после растительного настоя — она завершает цикл стимуляции роста и укрепляет растения.

В жару — больше воды

Летом полив перца играет ключевую роль. Если температура поднимается выше +28 °C, поливать нужно чаще — до трёх раз в неделю. Но важно не переусердствовать. Избыток влаги может привести к гниению корней, пожелтению листьев и остановке роста.

Признаки переувлажнения — вялые листья, отсутствие новых побегов, мокрые пятна у основания стебля. В этом случае полив сокращают и дают почве просохнуть.

Дрожжи — мощный стимулятор роста

Стимулировать развитие перца можно и с помощью дрожжей. Для приготовления раствора используют половину стандартной пачки (5 г) сухих дрожжей. Их разводят в 50 мл тёплой воды и дают постоять 3 часа. Затем добавляют 3 чайные ложки сахара и перемешивают. Полученную смесь выливают в 950 мл тёплой воды — получается литр готового удобрения.

Поливать дрожжевым раствором нужно утром, по влажной почве, не чаще одного раза в месяц. Подкормка активизирует рост корней, улучшает поглощение питательных веществ и стимулирует формирование завязей.

Чайная заварка — экстренная помощь рассаде

Если рассада перца замедлила рост или выглядит слабой, её можно поддержать настоем чайной заварки. Подойдут использованные или свежие сухие чайные листья без ароматизаторов. Один стакан заварки заливают 3 литрами кипятка и оставляют на 5 дней.

Готовое удобрение содержит дубильные вещества, калий, магний и другие микроэлементы, которые стимулируют фотосинтез и ускоряют рост. Уже через день листья становятся насыщенно-зелёными, а через несколько — рассада идёт в рост.

Простая зола — мощное удобрение

Древесная зола остаётся одним из самых доступных и эффективных средств для подкормки перца. Она богата калием, кальцием и фосфором, что особенно важно во время цветения и формирования плодов.

Чтобы приготовить раствор, столовую ложку золы заливают литром горячей воды и оставляют на сутки. После этого средство готово к использованию. Его вносят под корень, стараясь не попадать на листья.

Однако стоит помнить: золу не применяют одновременно с дрожжами, так как щёлочная реакция нейтрализует действие дрожжевых грибков.

Подкормки работают, если всё делать вовремя

Грамотный подход к удобрениям — это не просто набор рецептов, а система. Начинают с зелёного настоя, затем вводят луковую шелуху, позже подключают дрожжи и золу. Такой цикл позволяет перцу полноценно развиваться, цвести и плодоносить без перебоев.

Внимание к мелочам, регулярность поливов и своевременные подкормки — всё это в комплексе даёт впечатляющий результат. Перец, выращенный с заботой, отблагодарит крупными, сладкими и ароматными плодами.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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