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Узнайте, почему именно утро — идеальное время для полива огурцов, а вечер может навредить

Агрономы объяснили, когда поливать огурцы, чтобы избежать гнили и болезней
3:17
Садоводство » Овощи

Правильное время для полива огурцов может значительно повлиять на их здоровье и продуктивность. Один из часто задаваемых вопросов среди садоводов: когда лучше поливать огурцы — утром или вечером? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

Утренний полив: преимущества

Полив огурцов утром имеет множество преимуществ:

  • Лучшее усвоение влаги: в утренние часы температура атмосферы ниже, и влага в почве удерживается дольше. Это означает, что культура успевает впитать воду до того, как солнце начнет активно светить. Это важно, так как огурцы склонны к пересыханию.
  • Снижение риска заболеваний: полив утром позволяет листьям быстро высохнуть под воздействием солнечного света. Это помогает уменьшить вероятность грибковых заболеваний, так как сырость на листьях вызывает излишний риск появления болезней.
  • Оптимальное увлажнение: утренний полив позволяет сохранить оптимальный уровень увлажненности почвы на весь день, что особенно важно в жаркую погоду.

Вечерний полив: преимущества и недостатки

Полив огурцов вечером может быть удобным, но у него есть свои недостатки:

  • Комфорт для садовода: у многих дачников вечернее время — это единственный момент, когда можно уделить время огороду после работы.
  • Увлажнение на ночь: вечерний полив позволяет земле впитать влагу и может быть полезен в очень жаркие дни, когда растения нуждаются в дополнительной воде.

Однако это может привести к нескольким недостаткам:

  • Повышенный риск заболеваний: полив вечером может оставить воду на листьях, что создает условия для появления грибковых заболеваний и гнили. Влажные условия на ночь могут стать идеальной средой для патогенных микроорганизмов.
  • Нарушение режима полива: в условиях холодной ночи вода может не успеть впитаться в корни до того, как наступит ночь, что приведет к замедлению процесса поглощения влаги растениями.

Как выбрать

Оптимальный выбор времени для полива огурцов зависит от условий, в которых вы выращиваете растения. Если у вас есть возможность поливать утром, это предпочтительный вариант.

Однако, если вам удобнее поливать растения вечером из-за рабочего графика, следуйте нескольким рекомендациям:

  • Поливайте только почву, избегая контакта воды с листьями.
  • Используйте капельный полив, если это возможно, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в почве без лишнего увлажнения листьев.
  • Обращайте внимание на состояние почвы — поливайте только тогда, когда это действительно необходимо.

Выбор времени для полива огурцов имеет значение для здоровья растений и их урожайности. Утренний полив является более предпочтительным вариантом, так как он снижает риск заболеваний и способствует хорошему усвоению влаги. Однако если утренний полив невозможен, вечерний подход при соблюдении аккуратности также может быть эффективным. Главное — следить за состоянием растений и адаптировать свой подход в зависимости от их потребностей и погодных условий.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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