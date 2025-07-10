Узнайте, почему именно утро — идеальное время для полива огурцов, а вечер может навредить

Агрономы объяснили, когда поливать огурцы, чтобы избежать гнили и болезней

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Правильное время для полива огурцов может значительно повлиять на их здоровье и продуктивность. Один из часто задаваемых вопросов среди садоводов: когда лучше поливать огурцы — утром или вечером? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завязь огурцов

Утренний полив: преимущества

Полив огурцов утром имеет множество преимуществ:

Лучшее усвоение влаги: в утренние часы температура атмосферы ниже, и влага в почве удерживается дольше. Это означает, что культура успевает впитать воду до того, как солнце начнет активно светить. Это важно, так как огурцы склонны к пересыханию.

Снижение риска заболеваний: полив утром позволяет листьям быстро высохнуть под воздействием солнечного света. Это помогает уменьшить вероятность грибковых заболеваний, так как сырость на листьях вызывает излишний риск появления болезней.

Оптимальное увлажнение: утренний полив позволяет сохранить оптимальный уровень увлажненности почвы на весь день, что особенно важно в жаркую погоду.

Вечерний полив: преимущества и недостатки

Полив огурцов вечером может быть удобным, но у него есть свои недостатки:

Комфорт для садовода: у многих дачников вечернее время — это единственный момент, когда можно уделить время огороду после работы.

Увлажнение на ночь: вечерний полив позволяет земле впитать влагу и может быть полезен в очень жаркие дни, когда растения нуждаются в дополнительной воде.

Однако это может привести к нескольким недостаткам:

Повышенный риск заболеваний: полив вечером может оставить воду на листьях, что создает условия для появления грибковых заболеваний и гнили. Влажные условия на ночь могут стать идеальной средой для патогенных микроорганизмов.

Нарушение режима полива: в условиях холодной ночи вода может не успеть впитаться в корни до того, как наступит ночь, что приведет к замедлению процесса поглощения влаги растениями.

Как выбрать

Оптимальный выбор времени для полива огурцов зависит от условий, в которых вы выращиваете растения. Если у вас есть возможность поливать утром, это предпочтительный вариант.

Однако, если вам удобнее поливать растения вечером из-за рабочего графика, следуйте нескольким рекомендациям:

Поливайте только почву, избегая контакта воды с листьями.

Используйте капельный полив, если это возможно, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в почве без лишнего увлажнения листьев.

Обращайте внимание на состояние почвы — поливайте только тогда, когда это действительно необходимо.

Выбор времени для полива огурцов имеет значение для здоровья растений и их урожайности. Утренний полив является более предпочтительным вариантом, так как он снижает риск заболеваний и способствует хорошему усвоению влаги. Однако если утренний полив невозможен, вечерний подход при соблюдении аккуратности также может быть эффективным. Главное — следить за состоянием растений и адаптировать свой подход в зависимости от их потребностей и погодных условий.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

