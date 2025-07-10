Грядка, полная сюрпризов: выбираем культуры после чеснока в июле

Какую зелень посадить после чеснока

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы уже собрали урожай чеснока в июле, это отличная возможность подготовить грядку для новых растений. В этом сезоне вы можете посадить множество разнообразных культур, которые не только оживят ваш сад, но и позволят получить дополнительные урожаи. Давайте рассмотрим, что можно высадить на грядке после чеснока.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лук

Лук-перо

Одним из лучших вариантов для посадки после чеснока является лук-перо. Он прекрасно растет на тех же грядках и успевает вырасти к осени. Вы можете использовать как семена, так и севок. Высаживайте лук в рыхлую почву, не забывая о регулярном поливе. К осени вы получите свежие луковые перья для своего стола.

Редис

Редис — это быстрорастущая культура, которая дает первый урожай всего через 3-4 недели после посева. Он прекрасно уживается на грядках, где ранее рос чеснок. Сажайте редис в конце июля — начале августа, и вы быстро соберете яркие, хрустящие корнеплоды. Кроме того, редис помогает улучшить структуру почвы.

Зелень: укроп, петрушка, кориандр

Если вы любите свежую зелень, то обязательно посейте укроп, петрушку или кориандр. Эти культуры не требуют много времени для роста и могут быть посеяны сразу после сбора чеснока. Удобрения, оставшиеся в почве после чеснока, отлично подойдут для этих растений и помогут им быстро развиваться.

Брокколи

Капуста брокколи — это еще одна культура, которая подойдет для позднего посева. Высаживайте рассаду брокколи в июле, и она успеет вызреть до наступления холодов. Брокколи требует немного больше внимания, но ее полезные свойства и вкус оправдают все затраты.

Цветная капуста

Как и брокколи, цветная капуста отлично растет на грядках после чеснока. Она нуждается в регулярном поливе и заботе о почве. Высаживайте ее в июле, и к осени вы сможете наслаждаться урожаем, богатым витаминами и минералами.

Морковь

Посев моркови в конце июля также вполне оправдан. Этот корнеплод требует время для роста, и в начале осени вы будете готовы собирать урожай. Морковь прекрасно адаптируется к различным условиям и может стать отличным дополнением к вашему огороду.

Специи: базилик и мята

Не забывайте о пряных растениях, таких как базилик и мята. Они прекрасно растут после чеснока и привносят разнообразие в ваше меню. Базилик добавит неповторимый аромат высушенным блюдам, а мята освежит любой холодный напиток.

Капуста

Поздние сорта белокочанной капусты также могут быть высажены на грядках после чеснока. Хотя капуста требует больше времени для роста, продуктивность этой культуры в осенний период делает ее отличным выбором.

Сбор урожая чеснока в июле открывает двери для новых возможностей на вашей даче. Пользуйтесь этим временем для дальнейшего обогащения своего огорода!

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

