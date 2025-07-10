Растём и плодоносим: эти удобрения помогут плодовым деревьям улучшить урожай

Чем подкормить плодовые деревья в июле

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Июль — важный месяц для заботы о плодовых деревьях. В это время закладываются плодовые почки, что непосредственно влияет на урожай следующего года. Правильная подкормка в этом периоде поможет деревьям укрепить иммунитет, повысить устойчивость к заболеваниям и обеспечить обильное цветение и плодоношение в будущем. Рассмотрим, какие удобрения и подкормки рекомендуются для плодовых деревьев в июле.

Фото: Own work by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня, яблоки

Азотные удобрения

На начальном этапе вегетации плодовые деревья требуют значительного количества азота для активного роста. Тем не менее, в июле важно обеспечить правильный баланс. Если применять слишком много азота, это может привести к активному росту листвы в ущерб закладке плодовых почек. Рекомендуется использовать простые азотные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, в умеренных количествах. Дозировка зависит от типа и возраста дерева, но общепринятая норма — 15-20 г удобрения под каждое дерево.

Фосфорные удобрения

Фосфор играет важную роль в закладке плодовых почек и улучшении иммунитета растений. Он способствует развитию корневой системы и формированию цветочных бутонов. Рекомендуется использовать суперфосфат — он легко доступен для растений. В июле можно внести 30–50 г удобрения под дерево, растворив его в воде или в виде сухого гранулированного вещества.

Калийные удобрения

Калий необходим для полноценного развития плодов и устойчивости растений к неблагоприятным условиям. Он способствует развитию сочных и сладких плодов, а также помогает деревьям сопротивляться болезням и вредителям. В качестве калийного удобрения используйте хлористый калий или сульфат калия. Рекомендуемая доза — 20-30 г на взрослое дерево.

Органические удобрения

Не забывайте и об органике! Компост, перегной или навоз отлично подходят для подкормки плодовых деревьев. Они не только обогатят почву необходимыми питательными веществами, но и улучшат ее структуру и водоудерживающую способность. В июле можно внести 3-5 ведер компоста под каждое дерево, равномерно распределив его вокруг ствола.

Микроэлементы

Плодовые деревья также нуждаются в микроэлементах, таких как бор, магний и железо. Их недостаток может негативно сказаться на закладке плодовых почек. Используйте комплексные удобрения, содержащие все необходимые микроэлементы, или внесите их отдельно в виде растворов согласно инструкции на упаковке.

Время и способ внесения

Подкормку лучше всего проводить в начале июля, когда деревья активно развиваются. Удобряйте в сухую погоду, чтобы избежать вымывания питательных веществ. Лучше всего вносить удобрения в предварительно увлажненную почву: это поможет избежать ожогов корней и улучшит усвоение питательных веществ. Если удобрение вносится в сухом виде, обязательно последуйте поливом.

Правильный выбор удобрений и соблюдение дозировок помогут деревьям закладывать больше плодовых почек и расти здоровыми. Не забывайте также следить за состоянием ваших деревьев и корректировать схему подкормки в зависимости от их потребностей.

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

