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Будьте на чеку: защитите свой урожай от новых вредителей на дачном участке

Урожай под угрозой: что нужно знать о мухи-плодожорке полосатой
3:03
Садоводство » Вредители и болезни

Недавно в Греции был зафиксирован первый случай появления вредителя - мухи-плодожорки полосатой (Bactrocera zonata). Этот многопитающий вредитель представляет собой серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур и способен нанести ущерб более чем 50 видам растений, особенно тем, у которых есть сочные плоды.

Муха-плодожорка полосатая
Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муха-плодожорка полосатая

Характеристика вредителя

Муха-плодожорка полосатая известна тем, что хорошо адаптируется к различным климатическим условиям, изначально происходя из Южной и Юго-Восточной Азии. В последние годы его ареал расширился в более сухие районы Ближнего Востока и Северной Африки. В Европе он становится все более распространенным, что вызывает серьезные опасения среди агрономов и фермеров.

Этот вредитель поражает такие сельскохозяйственные культуры, как персик, абрикос, яблоня, цитрусовые, а также множество других плодов, включая арбузы, огурцы и кабачки. Особенно обращают на себя внимание персики и нектарины, которые являются основными объектами мониторинга в рамках исследований в Европейском Союзе.

Симптомы поражения

Повреждение плодов начинается с отложения яиц под кожицей. Уколы, оставленные самками, могут быть видны на поверхности плодов, и в случае твердых плодов, могут привести к образованию коричневых пятен. Личинки первого возраста развиваются внутри плода, вызывая размягчение вокруг места отложения яиц. Личинки более старших возрастов проникают глубже в мякоть, нанося заметный ущерб и зачастую приводя к преждевременному опаданию плодов.

Среди других симптомов присутствует выделение смолы (камеди) на пораженных плодах, что может усугублять ситуацию при вторичных инфекциях, таких как гниль. Размер ущерба может варьироваться, но в целом последствия поражения Bactrocera zonata могут серьезно сказаться на урожайности.

Как бороться с вредителем

Предотвращение распространения мухи-плодожорки полосатой требует комплексного подхода. Существуют методы контроля, направленные на минимизацию риска его появления и воздействия:

  1. Мониторинг: установка феромонных ловушек для раннего обнаружения вредителя.
  2. Агрономические меры: устранение зараженных растений и профилактические обработки.
  3. Возврат к природным методам: использование биологических и органических методов борьбы, таких как привлечения естественных врагов (птиц, насекомых).

Муха-плодожорка полосатая представляет собой серьёзную угрозу для сельскохозяйственных культур в Европе, и его раннее обнаружение стало критически важным для защиты урожая. Садоводы должны быть осведомлены о признаках заражения и применять меры контроля, чтобы минимизировать возможные убытки.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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