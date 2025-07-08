Будьте на чеку: защитите свой урожай от новых вредителей на дачном участке

Недавно в Греции был зафиксирован первый случай появления вредителя - мухи-плодожорки полосатой (Bactrocera zonata). Этот многопитающий вредитель представляет собой серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур и способен нанести ущерб более чем 50 видам растений, особенно тем, у которых есть сочные плоды.
Муха-плодожорка полосатая известна тем, что хорошо адаптируется к различным климатическим условиям, изначально происходя из Южной и Юго-Восточной Азии. В последние годы его ареал расширился в более сухие районы Ближнего Востока и Северной Африки. В Европе он становится все более распространенным, что вызывает серьезные опасения среди агрономов и фермеров.
Этот вредитель поражает такие сельскохозяйственные культуры, как персик, абрикос, яблоня, цитрусовые, а также множество других плодов, включая арбузы, огурцы и кабачки. Особенно обращают на себя внимание персики и нектарины, которые являются основными объектами мониторинга в рамках исследований в Европейском Союзе.
Повреждение плодов начинается с отложения яиц под кожицей. Уколы, оставленные самками, могут быть видны на поверхности плодов, и в случае твердых плодов, могут привести к образованию коричневых пятен. Личинки первого возраста развиваются внутри плода, вызывая размягчение вокруг места отложения яиц. Личинки более старших возрастов проникают глубже в мякоть, нанося заметный ущерб и зачастую приводя к преждевременному опаданию плодов.
Среди других симптомов присутствует выделение смолы (камеди) на пораженных плодах, что может усугублять ситуацию при вторичных инфекциях, таких как гниль. Размер ущерба может варьироваться, но в целом последствия поражения Bactrocera zonata могут серьезно сказаться на урожайности.
Предотвращение распространения мухи-плодожорки полосатой требует комплексного подхода. Существуют методы контроля, направленные на минимизацию риска его появления и воздействия:
Муха-плодожорка полосатая представляет собой серьёзную угрозу для сельскохозяйственных культур в Европе, и его раннее обнаружение стало критически важным для защиты урожая. Садоводы должны быть осведомлены о признаках заражения и применять меры контроля, чтобы минимизировать возможные убытки.
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