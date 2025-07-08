Прощайте пустые стены: 8 вьющихся растений, которые сделают ваш сад ярче

Лучшие цветущие лианы для сада

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ничто не украсит некрасивый забор или пустую стену сарая так, как яркие и пышные вьющиеся растения. Когда они цветут и привлекают насекомых, ваш сад наполняется новой жизнью и свежестью.

Фото: commons.wikipedia.org by Nuvens, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Желтый жасмин

Вьющиеся растения, обвивающиеся вокруг пергол и арок, добавляют уют и тень, преобразуя открытые пространства в уединенные уголки, не прибегая к строительству стен или сложных конструкций. И, что особенно приятно, многие из них крайне просты в уходе.

Большинство вьющихся растений растут быстро и обожают солнечные места, но среди них есть и те, кто предпочитает полутень. Если вам нужно более медленно растущее растение для тенистых участков, вьющаяся гортензия станет отличным выбором.

В нашем списке вы найдете популярные виды, такие как клематис, ипомея и глициния, а также множество прекрасных, часто недооцененных растений, которые предложат вам уникальный внешний вид, восхитительные ароматы, ароматные цветы и великолепную листву.

Клематис

С более чем 300 видами, клематис впечатляет разнообразием. Некоторые сорта цветут весной, другие — осенью, а некоторые радуют глаз на протяжении всего сезона.

Цветы клематиса разнообразны по оттенкам, от нежно-розового до глубокого фиолетового. Они предпочитают солнечные места, но им требуется защита корней от солнечных лучей, поэтому высаживайте рядом с ними другие многолетники.

Жимолость

Эти морозостойкие вьющиеся многолетники строят великолепные трубчатые цветы, которые привлекают пчел и других опылителей.

Не забудьте выбрать сорта Lonicera sempervirens или Lonicera periclymenum, но избегайте инвазивной японской жимолости (Lonicera japonica), которая может захватить ваш сад.

Ипомея

Ипомеи полностью оправдывают свое название, радуя нас цветением под утренним солнцем. Они очень быстро растут из семян, и если не хотите самосев, убирайте высохшие семена после цветения.

Глициния

Это потрясающее морозостойкое растение с эффектными свисающими цветами, напоминающими гроздья винограда. Лилово-голубые цветы восхитительно пахнут и появляются в середине весны.

Однако будьте осторожны: глицинии быстро разрастаются и требуют внимания, чтобы не стать инвазивными. Лучше избегать китайской (Wisteria sinensis) и японской (Wisteria floribunda) глициний, так как они могут создать проблемы в вашем саду. Wisteria frutescens гораздо легче контролировать.

Бугвилли

Эта красивейшая многолетняя лоза с бумагообразными прицветниками ярких розовых или фиолетовых оттенков станет настоящим украшением вашего сада. В Великобритании рекомендуется выращивать бугвилли в контейнерах и защищать их от заморозков.

Вьющиеся розы

Среди множества сортов роз, образующих вьющиеся растения, вы сможете найти те, что идеально подойдут вашему саду – от диких до старинных и современных гибридов. Убедитесь, что выбрали подходящий сорт, чтобы наслаждаться красотой цветов долгие годы.

Звёздный жасмин

Это изящное многолетнее вьющиеся растение с кремово-белыми цветами и восхитительно сладким ароматом, идеально подходит для южных стен и заборов в защищённых теплом садах. Оно может достигать длины до 9 метров и привносить интерес в ваш сад круглый год.

Трубочный виноград

Эти лозы красиво цветут в оранжевых, красных и жёлтых оттенках. Трубочные цветы длиной до 10 см распускаются всё лето, создавая яркие акценты в саду.

Преобразите свой сад с помощью этих удивительных вьющихся растений и наслаждайтесь их красотой!

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

