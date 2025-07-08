Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурец эффективно заменяет косметику при отёках и сухости кожи
Кабриолеты с пробегом от 295 000 рублей — обзор предложений 2025
Лучшие места для гурманов в Чивите-ди-Баньореджо — не упустите эти гастрономические сокровища
Современные исследования раскрыли тайну нового вида гольяна: его уникальность удивляет
Собаки чувствуют магнитные колебания — как помочь питомцу в период геоактивности
Ферментированные огурцы стали популярной заготовкой лета 2025 — советы по засолке
The Blockchain Group увеличила капитал на 9,9 млн евро для покупки биткойна
Соболенко: как она эмоционально отреагировала на победу над Зигемунд в Уимблдоне
Собчак рассказала, как прошёл развод Андрея Мерзликина

Прощайте пустые стены: 8 вьющихся растений, которые сделают ваш сад ярче

Лучшие цветущие лианы для сада
4:07
Садоводство » Цветы

Ничто не украсит некрасивый забор или пустую стену сарая так, как яркие и пышные вьющиеся растения. Когда они цветут и привлекают насекомых, ваш сад наполняется новой жизнью и свежестью.

Желтый жасмин
Фото: commons.wikipedia.org by Nuvens, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый жасмин

Вьющиеся растения, обвивающиеся вокруг пергол и арок, добавляют уют и тень, преобразуя открытые пространства в уединенные уголки, не прибегая к строительству стен или сложных конструкций. И, что особенно приятно, многие из них крайне просты в уходе.

Большинство вьющихся растений растут быстро и обожают солнечные места, но среди них есть и те, кто предпочитает полутень. Если вам нужно более медленно растущее растение для тенистых участков, вьющаяся гортензия станет отличным выбором.

В нашем списке вы найдете популярные виды, такие как клематис, ипомея и глициния, а также множество прекрасных, часто недооцененных растений, которые предложат вам уникальный внешний вид, восхитительные ароматы, ароматные цветы и великолепную листву.

Клематис

С более чем 300 видами, клематис впечатляет разнообразием. Некоторые сорта цветут весной, другие — осенью, а некоторые радуют глаз на протяжении всего сезона.

Цветы клематиса разнообразны по оттенкам, от нежно-розового до глубокого фиолетового. Они предпочитают солнечные места, но им требуется защита корней от солнечных лучей, поэтому высаживайте рядом с ними другие многолетники.

Жимолость

Эти морозостойкие вьющиеся многолетники строят великолепные трубчатые цветы, которые привлекают пчел и других опылителей.

Не забудьте выбрать сорта Lonicera sempervirens или Lonicera periclymenum, но избегайте инвазивной японской жимолости (Lonicera japonica), которая может захватить ваш сад.

Ипомея

Ипомеи полностью оправдывают свое название, радуя нас цветением под утренним солнцем. Они очень быстро растут из семян, и если не хотите самосев, убирайте высохшие семена после цветения.

Глициния

Это потрясающее морозостойкое растение с эффектными свисающими цветами, напоминающими гроздья винограда. Лилово-голубые цветы восхитительно пахнут и появляются в середине весны.

Однако будьте осторожны: глицинии быстро разрастаются и требуют внимания, чтобы не стать инвазивными. Лучше избегать китайской (Wisteria sinensis) и японской (Wisteria floribunda) глициний, так как они могут создать проблемы в вашем саду. Wisteria frutescens гораздо легче контролировать.

Бугвилли

Эта красивейшая многолетняя лоза с бумагообразными прицветниками ярких розовых или фиолетовых оттенков станет настоящим украшением вашего сада. В Великобритании рекомендуется выращивать бугвилли в контейнерах и защищать их от заморозков.

Вьющиеся розы

Среди множества сортов роз, образующих вьющиеся растения, вы сможете найти те, что идеально подойдут вашему саду – от диких до старинных и современных гибридов. Убедитесь, что выбрали подходящий сорт, чтобы наслаждаться красотой цветов долгие годы.

Звёздный жасмин

Это изящное многолетнее вьющиеся растение с кремово-белыми цветами и восхитительно сладким ароматом, идеально подходит для южных стен и заборов в защищённых теплом садах. Оно может достигать длины до 9 метров и привносить интерес в ваш сад круглый год.

Трубочный виноград

Эти лозы красиво цветут в оранжевых, красных и жёлтых оттенках. Трубочные цветы длиной до 10 см распускаются всё лето, создавая яркие акценты в саду.

Преобразите свой сад с помощью этих удивительных вьющихся растений и наслаждайтесь их красотой!

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Последние материалы
Кабриолеты с пробегом от 295 000 рублей — обзор предложений 2025
Лучшие места для гурманов в Чивите-ди-Баньореджо — не упустите эти гастрономические сокровища
Современные исследования раскрыли тайну нового вида гольяна: его уникальность удивляет
Собаки чувствуют магнитные колебания — как помочь питомцу в период геоактивности
The Blockchain Group увеличила капитал на 9,9 млн евро для покупки биткойна
Ферментированные огурцы стали популярной заготовкой лета 2025 — советы по засолке
Соболенко: как она эмоционально отреагировала на победу над Зигемунд в Уимблдоне
Собчак рассказала, как прошёл развод Андрея Мерзликина
Финансовое положение России не допускает теперь никаких лишних трат… — писала газета Русское слово 9 июля 1908 года
Отказ от фена: 5 уникальных способов укладки волос без повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.