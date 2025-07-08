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Ваш японский клён будет радовать долго: вот как правильно удержать влагу

Как остановить опадение листьев у японского клёна
1:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Японские клёны являются одними из самых популярных деревьев в садах, но они довольно прихотливы и требуют специфического ухода, особенно в жаркую погоду.

Японский клён
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японский клён

В этом месяце японские клёны должны радовать нас красивыми оттенками, однако при недостаточном поливе они могут начать сбрасывать листья раньше времени. Садоводы должны быть внимательны к своим японским кленам в жару, так как их неглубокие корни могут испытывать трудности с удерживанием влаги. Но решить эту проблему достаточно просто.

Изобилие солнечного света может быстро высушить почву вокруг японских кленов, что сделает их листву уязвимой для солнечного повреждения. В результате листья могут начать сворачиваться и опадать в течение лета. Однако обеспечить ваш японский клен достаточным поливом в эти знойные дни очень легко, если использовать мульчу.

Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и поддерживает корни на нужной температуре. Кроме того, мульча обогащает почву органическими веществами, делая её более питательной.

Влага, удерживаемая в мульче, медленно проникает в почву, обеспечивает японские клёны необходимым количеством воды и позволяет им оставаться здоровыми, продолжая радовать нас своими яркими красными листьями все лето.

Слой мульчи вокруг японских кленов также защищает листья от перегрева и предотвращает появление сорняков, облегчая труд садоводов в летний сезон.

Уточнения

Клён япо́нский (лат. Ácer japónicum) — вид многолетних древесных листопадных растений рода Клён, произрастает в Японии на Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, а также в южной части Кореи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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