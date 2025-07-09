Устали от шершней? Проверьте эти простые советы для вашего двора

Как навсегда избавиться от ос

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Шершни, как и пчёлы и бабочки, являются важными опылителями, однако в отличие от этих насекомых, они могут жалить несколько раз и проявлять агрессию, особенно когда речь идёт о защите своего гнезда. Это делает их менее желательными соседями в вашем саду или на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гнездо ос

Вот эффективные методы, которые помогут вам держать шершней подальше от вашего дома и наслаждаться летним временем на свежем воздухе.

Убирайте остатки пищи и напитков

Шершни привлекаются сладкими запахами, особенно после барбекю. Они требуют высококалорийной пищи для поддержания своего метаболизма, поэтому открытые банки с газировкой или бутылки с соками могут стать настоящим магнитом для этих насекомых. Убедитесь, что вся еда и напитки убираются сразу после трапезы.

Промывайте упаковку перед выбросом

Контейнеры для переработки следует закрывать крышкой, но также важно правильно утилизировать банки и бутылки. Остатки жидкости будут привлекать шершней, поэтому промывайте упаковки перед тем, как выбросить их в контейнер.

Заполняйте дыры в земле

Некоторые виды шершней могут обосноваться в норах, оставленных другими животными. Например, жёлтые шершни часто используют заброшенные норы сусликов или кротов для строительства своих гнёзд. Заполнение открытых ям на вашем участке поможет снизить их привлекательность.

Регулярно проверяйте участок на наличие гнёзд

Обратите внимание на признаки активности шершней в виде гнёзд. Рекомендуется проводить регулярные осмотры вокруг дома, особенно в местах, таких как навесы и карнизы. Если гнёзда найдены, не пытайтесь удалить их самостоятельно — лучше обратиться к профессионалам.

Избавляйтесь от опавших листьев

Поддержание порядка на участке также поможет отпугнуть шершней. Убирайте опавшие листья и другие остатки растительности, которые могут стать укрытием для насекомых.

Используйте мятное масло

Запах мятного масла неприятен для шершней, что делает его отличным природным отпугивателем. Если вы заметите их скопление, попробуйте разместить ватный тампон, пропитанный мятным маслом, в этих местах или распылить смесь воды с маслом.

Следите за мусором

Закрывайте мусорные контейнеры, чтобы избежать привлечения шершней. Мусор может содержать упаковки со сладкими остатками, которые очень их привлекают. Надёжно закрытые крышки помогут предотвратить нежелательные встречи.

Уточнения

О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.

