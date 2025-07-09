Устали от шершней? Проверьте эти простые советы для вашего двора

Шершни, как и пчёлы и бабочки, являются важными опылителями, однако в отличие от этих насекомых, они могут жалить несколько раз и проявлять агрессию, особенно когда речь идёт о защите своего гнезда. Это делает их менее желательными соседями в вашем саду или на участке.
Вот эффективные методы, которые помогут вам держать шершней подальше от вашего дома и наслаждаться летним временем на свежем воздухе.
Шершни привлекаются сладкими запахами, особенно после барбекю. Они требуют высококалорийной пищи для поддержания своего метаболизма, поэтому открытые банки с газировкой или бутылки с соками могут стать настоящим магнитом для этих насекомых. Убедитесь, что вся еда и напитки убираются сразу после трапезы.
Контейнеры для переработки следует закрывать крышкой, но также важно правильно утилизировать банки и бутылки. Остатки жидкости будут привлекать шершней, поэтому промывайте упаковки перед тем, как выбросить их в контейнер.
Некоторые виды шершней могут обосноваться в норах, оставленных другими животными. Например, жёлтые шершни часто используют заброшенные норы сусликов или кротов для строительства своих гнёзд. Заполнение открытых ям на вашем участке поможет снизить их привлекательность.
Обратите внимание на признаки активности шершней в виде гнёзд. Рекомендуется проводить регулярные осмотры вокруг дома, особенно в местах, таких как навесы и карнизы. Если гнёзда найдены, не пытайтесь удалить их самостоятельно — лучше обратиться к профессионалам.
Поддержание порядка на участке также поможет отпугнуть шершней. Убирайте опавшие листья и другие остатки растительности, которые могут стать укрытием для насекомых.
Запах мятного масла неприятен для шершней, что делает его отличным природным отпугивателем. Если вы заметите их скопление, попробуйте разместить ватный тампон, пропитанный мятным маслом, в этих местах или распылить смесь воды с маслом.
Закрывайте мусорные контейнеры, чтобы избежать привлечения шершней. Мусор может содержать упаковки со сладкими остатками, которые очень их привлекают. Надёжно закрытые крышки помогут предотвратить нежелательные встречи.
О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.
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