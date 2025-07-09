Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это шедевр: Ширвиндт оценил интервью Шамана Корчевникову
Чабер: секретный ключ к здоровью сердца и легкому пищеварению за 3 простых шага
Тайна на боковинах: зачем нужны жёлтые и красные точки на шинах?
Шалфей против седины: почему он лучше химических красок
5 преимуществ черной смородины для женщин: от суставов до красоты
Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени
Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион
Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом

Устали от шершней? Проверьте эти простые советы для вашего двора

Как навсегда избавиться от ос
2:41
Садоводство » Советы

Шершни, как и пчёлы и бабочки, являются важными опылителями, однако в отличие от этих насекомых, они могут жалить несколько раз и проявлять агрессию, особенно когда речь идёт о защите своего гнезда. Это делает их менее желательными соседями в вашем саду или на участке. 

Гнездо ос
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гнездо ос

Вот эффективные методы, которые помогут вам держать шершней подальше от вашего дома и наслаждаться летним временем на свежем воздухе.

Убирайте остатки пищи и напитков

Шершни привлекаются сладкими запахами, особенно после барбекю. Они требуют высококалорийной пищи для поддержания своего метаболизма, поэтому открытые банки с газировкой или бутылки с соками могут стать настоящим магнитом для этих насекомых. Убедитесь, что вся еда и напитки убираются сразу после трапезы.

Промывайте упаковку перед выбросом

Контейнеры для переработки следует закрывать крышкой, но также важно правильно утилизировать банки и бутылки. Остатки жидкости будут привлекать шершней, поэтому промывайте упаковки перед тем, как выбросить их в контейнер.

Заполняйте дыры в земле

Некоторые виды шершней могут обосноваться в норах, оставленных другими животными. Например, жёлтые шершни часто используют заброшенные норы сусликов или кротов для строительства своих гнёзд. Заполнение открытых ям на вашем участке поможет снизить их привлекательность.

Регулярно проверяйте участок на наличие гнёзд

Обратите внимание на признаки активности шершней в виде гнёзд. Рекомендуется проводить регулярные осмотры вокруг дома, особенно в местах, таких как навесы и карнизы. Если гнёзда найдены, не пытайтесь удалить их самостоятельно — лучше обратиться к профессионалам.

Избавляйтесь от опавших листьев

Поддержание порядка на участке также поможет отпугнуть шершней. Убирайте опавшие листья и другие остатки растительности, которые могут стать укрытием для насекомых.

Используйте мятное масло

Запах мятного масла неприятен для шершней, что делает его отличным природным отпугивателем. Если вы заметите их скопление, попробуйте разместить ватный тампон, пропитанный мятным маслом, в этих местах или распылить смесь воды с маслом.

Следите за мусором

Закрывайте мусорные контейнеры, чтобы избежать привлечения шершней. Мусор может содержать упаковки со сладкими остатками, которые очень их привлекают. Надёжно закрытые крышки помогут предотвратить нежелательные встречи.

Уточнения

О́сы — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Горчица творит магию: эти огурцы хрустят так, будто только с грядки
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Последние материалы
5 преимуществ черной смородины для женщин: от суставов до красоты
Названы 10 интерьерных решений, которые визуально старят квартиру
Дешёвые яйца на полках магазинов: эксперты предупреждают о дефиците в скором времени
Жара обернется ударом по организму, если не внести эти изменения в рацион
Житель Санкт-Петербурга пойдёт под суд за выход из трамвая нестандартным способом
Не с улицы пришла: жена Сарика Андреасяна отреагировала на упрёки в том, что снимается у мужа
Зависимость от TikTok и Reels связана с импульсивным поведением — исследование
Запад сокращает поставки оружия Украине из-за дефицита запасов
Какао как средство для окрашивания волос: безопасная альтернатива магазинным краскам
Как правильно вычесывать кошку: советы по уходу за шерстью и профилактике колтунов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.