Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
Италия начинается за углом: почему не стоит задерживаться на площади
Удаление волос без боли: профессор раскрывает наименее травматичный способ
Свежие бананы без холодильника? Эта технология удивит даже скептиков
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил

Как сода может увеличить урожайность помидоров на 20%

Подкормка томатов с помощью пищевой соды
3:37
Садоводство » Овощи

В огородничестве активно используются свежие методы, и среди них особое внимание привлекает использование пищевой соды (бикарбоната натрия). Это, казалось бы, простое средство, знакомое каждому из нас, находит все более актуальное применение не только в быту, но и в сельском хозяйстве. По мнению специалистов, при правильном подходе сода может стать природным помощником в улучшении вкусовых качеств помидоров, регулировании кислотности почвы, снижении риска заболеваний и борьбе с вредителями — без применения химических препаратов.

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Как сода влияет на почву и плоды?

Учёные утверждают, что присыпка около 1 столовой ложки соды вокруг корней томатных растений может значительно снизить кислотность почвы (pH). Это, в свою очередь, улучшает усвоение питательных веществ растениями и способствует образованию сладких, насыщенных плодов. После внесения соды важно полить растения — это активирует действие препарата и обеспечивает его равномерное распределение в почве.

Новый взгляд на стимуляцию роста

Для огородников, стремящихся к повышению урожайности, эксперты рекомендуют поливать томаты раствором, состоящим из:

  • 10 литров теплой воды
  • 2-3 столовых ложек соды

Этот раствор следует использовать раз в неделю в поздние часы, поливая растения у основания. По мнению агрономов, такой подход не только способствует здоровому развитию стеблей, но также снижает риск заболеваний и усиливает плодоношение.

Эффективная борьба с вредителями и сорняками

Сода проявляет особенности репеллентного действия против тли, препятствуя её прикреплению к растениям и питанию. Простое присыпание порошком соды на зараженные участки может создать защитный барьер против этих вредителей.

Кроме того, сода успешно справляется и с сорняками. Наносите ее непосредственно на нежелательную растительность — при контакте с листьями она вызывает ожог и тормозит дальнейший рост, что избавляет огородников от необходимости применять химические гербициды.

Защита от болезней

Сода также оказывается эффективной в борьбе с грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая роса. Снижая pH в зоне корней, она создает неблагоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов. При регулярном применении это снижает вероятность деформации помидоров.

Как использовать для опрыскивания и подкормки?

Огородники могут воспользоваться проверенными растворами:

Классический раствор для опрыскивания:

  • 10 литров воды
  • 200 граммов соды

Смешайте тщательно и распылите по листьям растения в сухую погоду, рано утром или вечером.

Универсальный раствор для повышения урожайности:

  • 10 литров воды
  • 2 столовые ложки соды
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 чайная ложка жидкого мыла или средства для мытья посуды

Такой раствор несомненно стимулирует образование цветковых бутонов и поднимает урожайность до 20%. Эксперты отмечают также, что это обеспечивает лучшее прилипание жидкости к листьям, повышая эффективность обработки.

С учётом всех этих преимуществ, использование пищевой соды в огородничестве становится ни в коем случае не случайным. Это доступное и безопасное средство всё чаще привлекает внимание огородников.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
США усиливают информационную войну у границ России: новый этап эскалации
Астроном-любитель мог впервые заснять удар по Сатурну
Крестьянские вареники: секрет вкусного ужина, который вы не знали
Тепловой удар: как жара влияет на сердце и кровь — объясняет кардиолог
Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил
Стриженова похвалила Лолиту на фоне хейта вульгарного образа певицы
Куртка из секонд-хенда за $4 принесла сюрприз на $400
Желатин улучшает состояние кожи, суставов и волос при регулярном употреблении
Рудова о Снаткиной: мы разные — почему звёзды сериала Татьянин день не стали подругами
Социальные связи спасли человечество — и запустили глобальную экспансию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.