Как сода может увеличить урожайность помидоров на 20%

Подкормка томатов с помощью пищевой соды

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В огородничестве активно используются свежие методы, и среди них особое внимание привлекает использование пищевой соды (бикарбоната натрия). Это, казалось бы, простое средство, знакомое каждому из нас, находит все более актуальное применение не только в быту, но и в сельском хозяйстве. По мнению специалистов, при правильном подходе сода может стать природным помощником в улучшении вкусовых качеств помидоров, регулировании кислотности почвы, снижении риска заболеваний и борьбе с вредителями — без применения химических препаратов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пищевая сода

Как сода влияет на почву и плоды?

Учёные утверждают, что присыпка около 1 столовой ложки соды вокруг корней томатных растений может значительно снизить кислотность почвы (pH). Это, в свою очередь, улучшает усвоение питательных веществ растениями и способствует образованию сладких, насыщенных плодов. После внесения соды важно полить растения — это активирует действие препарата и обеспечивает его равномерное распределение в почве.

Новый взгляд на стимуляцию роста

Для огородников, стремящихся к повышению урожайности, эксперты рекомендуют поливать томаты раствором, состоящим из:

10 литров теплой воды

2-3 столовых ложек соды

Этот раствор следует использовать раз в неделю в поздние часы, поливая растения у основания. По мнению агрономов, такой подход не только способствует здоровому развитию стеблей, но также снижает риск заболеваний и усиливает плодоношение.

Эффективная борьба с вредителями и сорняками

Сода проявляет особенности репеллентного действия против тли, препятствуя её прикреплению к растениям и питанию. Простое присыпание порошком соды на зараженные участки может создать защитный барьер против этих вредителей.

Кроме того, сода успешно справляется и с сорняками. Наносите ее непосредственно на нежелательную растительность — при контакте с листьями она вызывает ожог и тормозит дальнейший рост, что избавляет огородников от необходимости применять химические гербициды.

Защита от болезней

Сода также оказывается эффективной в борьбе с грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая роса. Снижая pH в зоне корней, она создает неблагоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов. При регулярном применении это снижает вероятность деформации помидоров.

Как использовать для опрыскивания и подкормки?

Огородники могут воспользоваться проверенными растворами:

Классический раствор для опрыскивания:

10 литров воды

200 граммов соды

Смешайте тщательно и распылите по листьям растения в сухую погоду, рано утром или вечером.

Универсальный раствор для повышения урожайности:

10 литров воды

2 столовые ложки соды

2 столовые ложки растительного масла

1 чайная ложка жидкого мыла или средства для мытья посуды

Такой раствор несомненно стимулирует образование цветковых бутонов и поднимает урожайность до 20%. Эксперты отмечают также, что это обеспечивает лучшее прилипание жидкости к листьям, повышая эффективность обработки.

С учётом всех этих преимуществ, использование пищевой соды в огородничестве становится ни в коем случае не случайным. Это доступное и безопасное средство всё чаще привлекает внимание огородников.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.

