Вредители налетели на капусту? Есть безопасное средство — и не одно

В середине лета на капустных грядках начинается настоящая битва: к сочным листьям тянутся полчища вредителей. Их цель проста — напитаться соком растения, не оставив ничего огороднику.
В ход идут зубы, жвалы и жала. Особый вред приносят гусеницы: если вовремя не принять меры, можно лишиться всего урожая. А ведь сколько сил было вложено — удобрения, поливы, защита от заморозков… И всё напрасно, если не дать отпор!
Капуста — настоящий деликатес для насекомых. Особенно они активизируются в период активного роста листьев. Лакомый вид, хруст и сочность не оставляют шансов на пощаду.
"Гусеницы часто заводятся на капустной делянке. Если не дать отпор вредителям, то есть высокая вероятность остаться без урожая", — предупреждают опытные дачники.
Скорее всего, вы и сами замечали: использовать сильные химикаты против гусениц не хочется. Всё-таки капуста идёт на стол, а не в лабораторию. Потому овощеводы предпочитают щадящие и экологичные средства.
"Продукция с огорода попадает на стол, а всем хочется питаться экологически чистыми овощами и фруктами", — напоминают бывалые огородники.
К счастью, на помощь приходят домашние составы. Многие из них — настоящая находка: справляются с вредителями лучше покупных препаратов и не вредят ни человеку, ни растениям.
Вот чем можно опрыскать капусту от гусениц:
Зольный раствор — древесная зола отпугивает насекомых запахом и сушит их тело.
Уксус (9%) — простое и доступное средство, которое не нравится вредителям.
Пищевая сода — безопасна, но действует как раздражитель.
Жгучий перец — натуральный инсектицид, который пугает даже самых стойких.
Хозяйственное мыло с перекисью водорода — мощный тандем для обезвреживания гусениц.
Отвар полыни — едкий запах и горечь отпугивают всю ползучую нечисть.
Эти рецепты проверены временем. Не один огород был спасён с их помощью.
Если же народные средства не справляются, приходится доставать из арсенала ядохимикаты. Но только в самом крайнем случае.
"В арсенале бывалых дачников на крайний случай есть и ядохимикаты, которые также используются против вредителей на огороде, но прибегают к ним только после того, как народные средства не помогают", — признаются они.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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