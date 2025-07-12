Вредители налетели на капусту? Есть безопасное средство — и не одно

Средства против гусениц на капусте: уксус, зола, сода и полынь

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В середине лета на капустных грядках начинается настоящая битва: к сочным листьям тянутся полчища вредителей. Их цель проста — напитаться соком растения, не оставив ничего огороднику.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

В ход идут зубы, жвалы и жала. Особый вред приносят гусеницы: если вовремя не принять меры, можно лишиться всего урожая. А ведь сколько сил было вложено — удобрения, поливы, защита от заморозков… И всё напрасно, если не дать отпор!

Почему гусеницы — главный враг капусты

Капуста — настоящий деликатес для насекомых. Особенно они активизируются в период активного роста листьев. Лакомый вид, хруст и сочность не оставляют шансов на пощаду.

"Гусеницы часто заводятся на капустной делянке. Если не дать отпор вредителям, то есть высокая вероятность остаться без урожая", — предупреждают опытные дачники.

Ядохимикаты? Нет, спасибо

Скорее всего, вы и сами замечали: использовать сильные химикаты против гусениц не хочется. Всё-таки капуста идёт на стол, а не в лабораторию. Потому овощеводы предпочитают щадящие и экологичные средства.

"Продукция с огорода попадает на стол, а всем хочется питаться экологически чистыми овощами и фруктами", — напоминают бывалые огородники.

Народные рецепты против гусениц: и безопасно, и эффективно

К счастью, на помощь приходят домашние составы. Многие из них — настоящая находка: справляются с вредителями лучше покупных препаратов и не вредят ни человеку, ни растениям.

Вот чем можно опрыскать капусту от гусениц:

Зольный раствор — древесная зола отпугивает насекомых запахом и сушит их тело.

Уксус (9%) — простое и доступное средство, которое не нравится вредителям.

Пищевая сода — безопасна, но действует как раздражитель.

Жгучий перец — натуральный инсектицид, который пугает даже самых стойких.

Хозяйственное мыло с перекисью водорода — мощный тандем для обезвреживания гусениц.

Отвар полыни — едкий запах и горечь отпугивают всю ползучую нечисть.

Эти рецепты проверены временем. Не один огород был спасён с их помощью.

Когда всё плохо: тяжёлая артиллерия

Если же народные средства не справляются, приходится доставать из арсенала ядохимикаты. Но только в самом крайнем случае.

"В арсенале бывалых дачников на крайний случай есть и ядохимикаты, которые также используются против вредителей на огороде, но прибегают к ним только после того, как народные средства не помогают", — признаются они.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

