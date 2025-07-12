Лук подаёт сигнал бедствия: на что обратить внимание, если пожелтели перья

Если кончики луковых перьев начали резко желтеть, не спешите винить жару или вредителей. Чаще всего причина куда проще — и исправить её можно быстро, если знать, в чём дело.
Когда перья становятся жёлтыми, а сами укорачиваются и утолщаются — это почти всегда признак дефицита азота.
Азот — важнейший элемент для роста зелени. Без него лук замедляется в развитии и теряет внешний вид, а в дальнейшем и вкус.
Огородники чаще всего выбирают органическую подкормку, которая одновременно и безопасна, и эффективна.
Вот простой рецепт:
10 литров воды;
1 стакан перепревшего коровяка;
1 столовая ложка мочевины.
Смешайте, дайте настояться 2-3 дня в тепле — и удобрение готово. Поливайте под корень, стараясь не задеть сами перья, чтобы избежать ожогов.
Иногда пожелтение не связано с нехваткой микроэлементов. В жаркую погоду, особенно если на участке солнечно и сухо, почва пересыхает быстрее, чем кажется.
Лук реагирует на нехватку влаги очень чётко — кончики перьев начинают подсыхать и желтеть. Убедитесь, что:
почва на глубину 5-7 см остаётся влажной;
полив проводится регулярно, особенно в засушливые дни.
Проверьте, не пересохла ли почва.
Приготовьте азотную подкормку.
Проведите полив — мягко и под корень.
Через 5-7 дней понаблюдайте: зелень должна восстановиться.
Иногда растения сами "говорят" с нами — важно услышать. Немного внимания, правильная подкормка и полив — и ваш лук снова станет крепким и ароматным.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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