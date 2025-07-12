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Лук подаёт сигнал бедствия: на что обратить внимание, если пожелтели перья

Недостаток азота вызывает пожелтение пера у лука
2:00
Садоводство

Если кончики луковых перьев начали резко желтеть, не спешите винить жару или вредителей. Чаще всего причина куда проще — и исправить её можно быстро, если знать, в чём дело.

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Желтеют перья? Луку не хватает питания

Когда перья становятся жёлтыми, а сами укорачиваются и утолщаются — это почти всегда признак дефицита азота.

Азот — важнейший элемент для роста зелени. Без него лук замедляется в развитии и теряет внешний вид, а в дальнейшем и вкус.

Как восполнить нехватку азота: простое удобрение своими руками

Огородники чаще всего выбирают органическую подкормку, которая одновременно и безопасна, и эффективна.

Вот простой рецепт:

  • 10 литров воды;

  • 1 стакан перепревшего коровяка;

  • 1 столовая ложка мочевины.

Смешайте, дайте настояться 2-3 дня в тепле — и удобрение готово. Поливайте под корень, стараясь не задеть сами перья, чтобы избежать ожогов.

А может, дело в поливе

Иногда пожелтение не связано с нехваткой микроэлементов. В жаркую погоду, особенно если на участке солнечно и сухо, почва пересыхает быстрее, чем кажется.

Лук реагирует на нехватку влаги очень чётко — кончики перьев начинают подсыхать и желтеть. Убедитесь, что:

  • почва на глубину 5-7 см остаётся влажной;

  • полив проводится регулярно, особенно в засушливые дни.

Что делать, чтобы лук снова стал зелёным и здоровым

  1. Проверьте, не пересохла ли почва.

  2. Приготовьте азотную подкормку.

  3. Проведите полив — мягко и под корень.

  4. Через 5-7 дней понаблюдайте: зелень должна восстановиться.

Иногда растения сами "говорят" с нами — важно услышать. Немного внимания, правильная подкормка и полив — и ваш лук снова станет крепким и ароматным.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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