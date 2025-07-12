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Сладкая морковь без дорогих удобрений — вот как я её выращивать

Раствор из сухих дрожжей улучшает структуру почвы и рост моркови
1:44
Садоводство

Морковь — культура капризная: любит рыхлую землю, ровную посадку и регулярный уход. Но есть один проверенный способ, который помогает получить не просто урожай, а настоящие рекордные корнеплоды.

Морковь
Фото: flickr.com by woodleywonderworks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морковь

Секрет — в самом обычном продукте, который найдётся на каждой кухне.

Почему дрожжи работают лучше привычных удобрений

Дрожжи содержат всё, что нужно для активного роста моркови:

  • азот — для зелёной массы;

  • фосфор — для развития корнеплода;

  • калий и микроэлементы — для сладости, плотности и формы.

Кроме того, дрожжи пробуждают полезную микрофлору в почве, улучшают её структуру и плодородие. Это особенно важно, если участок у вас не идеальный — "уставший" или бедный на питание.

Как приготовить дрожжевую подкормку

Рецепт очень простой:

  1. Возьмите 10 граммов сухих дрожжей.

  2. Растворите в 10 литрах тёплой воды.

  3. Дайте настояться сутки.

  4. Затем разбавьте 1:10 (на 1 литр раствора — 10 литров воды).

  5. Поливайте грядки раз в две недели.

Никаких дорогих компонентов, химии или лишней возни.

Почему это лучше других подкормок

Экологично - никаких опасных добавок, только натуральный продукт.

Дёшево - дрожжи стоят копейки, а пользы от них на весь огород.

Результат очевиден - морковь вырастает ровной, крупной, сочной и сладкой. Без горечи и с отличным вкусом.

Попробуйте эту подкормку хотя бы один раз — и вы не захотите возвращаться к минеральным удобрениям. Морковь ответит благодарностью: мощной ботвой и полными ведрами урожая.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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