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Как превратить черноплодку в ягоду года: инструкция для ленивых

Черноплодная рябина требует сезонной обрезки и обработки для плодоношения
2:05
Садоводство

Вы тоже хотите, чтобы черноплодная рябина не просто украшала участок, а щедро одаривала полезными ягодами? Арония — неприхотливый кустарник, но есть нюансы, о которых часто забывают даже опытные дачники.

Арония, черноплодная рябина
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арония, черноплодная рябина

Когда сажать — осенью или весной

Идеальное время для посадки аронии — осень. Конец сентября и начало октября подойдут как нельзя лучше. Земля ещё тёплая, осадки помогают укорениться — и весной куст тронется в рост без стресса.

Но если не успели — можно посадить и весной. Только не тяните: до конца апреля нужно уложиться, иначе приживётся хуже.

Лучшее время суток — вечер. Или пасмурный день, если не хотите, чтобы саженец "заплакал" от жары.

Где и как посадить аронию, чтобы она не капризничала

  • Место — солнечное. В тени ягоды мельчают, становятся кислыми.

  • Почва — влажная, слабокислая. В идеале — рыхлая и богатая органикой.

Весной — обрезка и побелка, летом — защита от вредителей

С наступлением весны:

  • удалите слабые, сухие и загущающие ветки;

  • побелите ствол;

  • до распускания почек опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью — это защитит от грибков.

Летом обязательно следите за вредителями. Если завелись — обрабатывайте в зависимости от "гостя". Универсального рецепта нет, но профилактика всегда лучше лечения.

Осенью — последняя обработка и укрытие (если нужно)

С завершением сезона не забудьте обработать куст 7%-ным раствором мочевины. Это не только защита от болезней, но и своеобразная "подкормка перед сном".

Если арония молодая — окучьте её повыше, присыпьте листвой. А вот взрослым кустам укрытие не нужно — они прекрасно зимуют сами.

Черноплодная рябина не требует особых условий, но внимание к деталям делает её действительно щедрой на урожай. Прислушайтесь к этим рекомендациям — и осенью вы не будете успевать собирать плоды!

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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