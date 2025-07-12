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Летом подкормил — осенью ахнул: как вырастить вкусную картошку без усилий

Удаление цветков и подкормка картофеля в июле повышают качество урожая
1:50
Садоводство

Многие дачники ломают голову: как вырастить картошку, которая была бы не просто урожайной, а вкусной — с рассыпчатой мякотью и ароматом из детства. Чтобы варёная — держала форму, а пюре — таяло на языке.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Именно июль может стать решающим месяцем. Всего две хитрости — и результат способен порадовать даже тех, кто уже махнул рукой на хороший урожай.

Цветки — в расход! Почему их нужно удалять

Картошка зацветает пышно — глаз радуется, а клубни в это время страдают. Все силы растение тратит на цветы, а под землёй — голод.

Опытные огородники не церемонятся: бутоны — вон! Оборвать, пока не поздно.

Полностью от цветения отказываться не обязательно. Можно оставить пару кустов, чтобы следить за стадиями роста. Но общее правило простое: меньше цветов — больше картофелин.

Подкормка после цветения: секретная формула от знающих

Когда цветение завершилось, клубни только начинают формироваться. Вот здесь им и нужен толчок, чтобы набрать массу.

Простой, но мощный рецепт:

  • 10 литров воды;

  • 2 грамма борной кислоты;

  • 1 столовая ложка монокалийфосфата.

Через две недели после окончания цветения обработайте этим раствором всю ботву. Результат — картошка крупнее, вкус богаче, и рассыпчатость — как в ресторане.

Ботва — ухоженная, клубни — как из рекламы

Удаление цветков и грамотная подкормка не требуют ни особых усилий, ни затрат. Но эффект — как будто вы весь сезон над картошкой колдовали.

Если применить эти методы в июле, шанс получить щедрый и вкусный урожай возрастает в разы. И пусть соседи гадают, в чём ваш секрет.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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