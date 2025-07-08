Секретное оружие против ос, которое уже есть у вас на кухне

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Как защитить участок от ос: 7 экологичных способов, которые работают
2:35
Садоводство

Хотя осы — опылители, как пчёлы и бабочки, их поведение гораздо агрессивнее. Они могут жалить несколько раз, особенно если чувствуют угрозу рядом с гнездом. Поэтому важно знать, как защитить себя и свой участок, не причиняя вреда экосистеме.

Сколия (оса)
Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сколия (оса)
  • Удаляйте остатки еды и напитков
    Осы активно ищут пищу с высоким содержанием сахара, которая поддерживает их быстрый метаболизм. Именно поэтому их привлекают открытые банки с газировкой, бутылки с соком, фрукты и десерты. После приёма пищи на улице важно сразу убирать и утилизировать остатки.
  • Мойте вторсырьё перед утилизацией
    Пластиковые бутылки, алюминиевые банки и другие ёмкости часто сохраняют сладкие остатки напитков, что тоже привлекает ос. Перед тем как выбрасывать такие предметы, стоит ополоснуть их и убедиться, что крышки на контейнерах плотно закрыты.
  • Засыпайте открытые норы
    Осы нередко устраивают гнёзда в заброшенных подземных норах, например, оставшихся после грызунов. Весной самки особенно активно ищут такие укромные места. Все ямы и углубления на участке рекомендуется засыпать, чтобы снизить вероятность заселения.
  • Следите за состоянием участка
    Опавшие листья, густые заросли и ветки — благоприятная среда для насекомых. Регулярная уборка территории помогает снизить привлекательность участка для ос.
  • Используйте мятное масло
    Запах перечной мяты не переносится осами. Можно нанести масло на ватные диски и разместить в проблемных зонах или приготовить раствор с водой для распыления. Альтернативой станет посадка мятных растений на участке.
  • Укрывайте мусор
    Открытые мусорные баки — ещё один магнит для насекомых. Крышки всегда должны быть плотно закрыты. Это не только отпугнёт ос, но и защитит от других вредителей, таких как тараканы и мухи.
  • Закрывайте входы в дом
    Осы могут проникать в помещение через щели, вентиляционные отверстия, трещины в штукатурке и повреждённые москитные сетки. Дом следует регулярно осматривать и устранять потенциальные точки проникновения.

Проверяйте участок на гнёзда. Гнёзда чаще всего строятся под крышами, настилами и на карнизах. Если замечена активность, лучше не пытаться убрать их самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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