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Каждый может это сделать: вкуснейшие огурцы без лишних хлопот

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3:00
Садоводство » Советы

Засолка огурцов — это одна из самых популярных традиций, особенно в летний сезон. Хрустящие, ароматные и освежающие огурцы — отличное дополнение к любому столу. Если вы хотите запастись этими лакомствами на зиму, но не знаете, с чего начать, этот простой способ поможет вам быстро и легко засолить огурцы в банке.

Маринованные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные огурцы

Чтобы засолить огурцы, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Огурцы — лучше выбирать молодые, свежие и плотные (примерно 1-2 кг).
  • Соль — предпочтительно крупная, без добавок (экстра, морская или каменная).
  • Вода — можно использовать фильтрованную или кипяченую.
  • Пряности и специи по желанию: укроп, чеснок, черный перец горошком, лавровый лист, перец чили, хрен, острая редька.

Инструкция по засолке огурцов

  1. Подготовьте огурцы. Перед засолкой огурцы тщательно промойте под холодной водой. При желании их можно замочить в холодной воде на 2-5 часов — это поможет сохранить хрусткость.
  2. Подготовьте банку. Используйте стеклянные банки объемом 1-3 литра. Перед использованием обязательно стерилизуйте банки и крышки, чтобы избежать бактериального заражения. Для этого помойте их с содой, а затем прокипятите.
  3. Приготовление рассола. На 1 литр воды добавьте 2-3 столовые ложки соли. Доведите воду до кипения, чтобы соль полностью растворилась, и дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
  4. Заполнение банки. На дно банки положите немного укропа и чеснока. Затем аккуратно уложите огурцы, прижав их друг к другу. В процессе укладки можно добавлять пряности и специи: лавровый лист, перец и др. Заполните банку до верха.
  5. Заливка рассола. Залейте огурцы остывшим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Оставьте немного свободного пространства сверху, так как в процессе ферментации уровень жидкости может подняться.
  6. Закрытие банки. Закройте банку крышкой, но не затягивайте её слишком плотно. В процессе брожения углекислый газ будет выделяться, и необходимо оставить небольшую вентиляцию. Можно накрыть банку марлей или капроновой крышкой.
  7. Выдержка. Поставьте банку в теплое темное место (примерно 20-25 градусов Цельсия) на 5-7 дней. Каждый день проверяйте огурцы и при необходимости аккуратно проколите их деревянной палочкой — это поможет избежать образования пузырьков воздуха.
  8. Хранение. После завершения процесса ферментации уберите банку в холодное место (подвал, холодильник). Огурцы будут готовы к употреблению через 2-3 недели.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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