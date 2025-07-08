Каждый может это сделать: вкуснейшие огурцы без лишних хлопот

Ферментированные огурцы стали популярной заготовкой лета 2025 — советы по засолке

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Засолка огурцов — это одна из самых популярных традиций, особенно в летний сезон. Хрустящие, ароматные и освежающие огурцы — отличное дополнение к любому столу. Если вы хотите запастись этими лакомствами на зиму, но не знаете, с чего начать, этот простой способ поможет вам быстро и легко засолить огурцы в банке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованные огурцы

Чтобы засолить огурцы, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Огурцы — лучше выбирать молодые, свежие и плотные (примерно 1-2 кг).

Соль — предпочтительно крупная, без добавок (экстра, морская или каменная).

Вода — можно использовать фильтрованную или кипяченую.

Пряности и специи по желанию: укроп, чеснок, черный перец горошком, лавровый лист, перец чили, хрен, острая редька.

Инструкция по засолке огурцов

Подготовьте огурцы. Перед засолкой огурцы тщательно промойте под холодной водой. При желании их можно замочить в холодной воде на 2-5 часов — это поможет сохранить хрусткость. Подготовьте банку. Используйте стеклянные банки объемом 1-3 литра. Перед использованием обязательно стерилизуйте банки и крышки, чтобы избежать бактериального заражения. Для этого помойте их с содой, а затем прокипятите. Приготовление рассола. На 1 литр воды добавьте 2-3 столовые ложки соли. Доведите воду до кипения, чтобы соль полностью растворилась, и дайте рассолу остыть до комнатной температуры. Заполнение банки. На дно банки положите немного укропа и чеснока. Затем аккуратно уложите огурцы, прижав их друг к другу. В процессе укладки можно добавлять пряности и специи: лавровый лист, перец и др. Заполните банку до верха. Заливка рассола. Залейте огурцы остывшим рассолом, чтобы они были полностью покрыты. Оставьте немного свободного пространства сверху, так как в процессе ферментации уровень жидкости может подняться. Закрытие банки. Закройте банку крышкой, но не затягивайте её слишком плотно. В процессе брожения углекислый газ будет выделяться, и необходимо оставить небольшую вентиляцию. Можно накрыть банку марлей или капроновой крышкой. Выдержка. Поставьте банку в теплое темное место (примерно 20-25 градусов Цельсия) на 5-7 дней. Каждый день проверяйте огурцы и при необходимости аккуратно проколите их деревянной палочкой — это поможет избежать образования пузырьков воздуха. Хранение. После завершения процесса ферментации уберите банку в холодное место (подвал, холодильник). Огурцы будут готовы к употреблению через 2-3 недели.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

