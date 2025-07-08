Пицца без теста и духовки: хозяйки в восторге от рецепта, который готовится за считаные минуты

Как приготовить домашнюю пиццу за 15 минут — пошаговый рецепт

4:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пицца — это то редкое блюдо, которое одинаково любят и дети, и взрослые. Но если идея самой пиццы кажется заманчивой, то процесс её приготовления дома многих отталкивает. Замес теста, ожидание расстойки, раскатка, разогрев духовки — всё это требует времени и сил, которых часто не хватает.

Фото: flickr.com by Food Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца с кабачком

Однако есть выход — пицца, которую можно приготовить буквально за 15 минут. Без дрожжей, без расстойки, без возни с тестом. Более того, даже духовка не понадобится: всё готовится на сковороде. Этот быстрый рецепт идеально подойдёт для занятых будней, когда хочется порадовать близких вкусным ужином, не проводя на кухне целый вечер.

В чём секрет

По словам эксперта сетевого издания "БелНовости", повара и пекаря четвёртого разряда Юлии Архиповой, главное — в простом, но сбалансированном тесте на основе яиц, сметаны и майонеза. Оно получается эластичным, мягким, легко готовится и быстро схватывается на сковороде.

Такой рецепт особенно удобен тем, что все ингредиенты почти всегда есть под рукой. А если в холодильнике завалялись остатки колбасы, кусочек сыра или один помидор — это идеальный повод сделать экспресс-пиццу.

Что понадобится

Для основы (теста):

яйца — 2 шт;

сметана — 2 ст. л;

майонез — 2 ст. л;

мука — 5 ст. л;

соль и перец — по вкусу.

Для начинки:

кетчуп — 1-2 ст. л (в зависимости от вкуса);

колбаса — 100 г (можно заменить на ветчину, сосиски, курицу);

помидор — 1 шт;

сыр — 100 г (тёртый).

Также можно добавить по желанию:

болгарский перец;

грибы (предварительно обжаренные);

оливки;

зелень.

Как готовить — пошагово

Шаг 1. Подготовка основы.

В глубокой миске венчиком взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Добавьте сметану и майонез, снова перемешайте до однородности. Затем постепенно всыпьте муку, помешивая, чтобы избежать комков. Консистенция должна быть похожа на густую сметану — так тесто хорошо распределится по сковороде, но не будет слишком жидким.

Шаг 2. Подготовка начинки.

Нарежьте колбасу, ветчину или любые другие мясные ингредиенты. Помидор — кружочками или кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке. Если используете дополнительные овощи — подготовьте их заранее. Всё должно быть готово к выкладке.

Шаг 3. Сборка пиццы.

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного растительного масла. Вылейте тесто и сразу же равномерно распределите его по поверхности сковороды. Сверху нанесите немного кетчупа (можно кисточкой или ложкой), затем выложите всю начинку.

Шаг 4. Запекание.

Посыпьте пиццу сыром, накройте крышкой и готовьте на среднем или чуть ниже среднего огне примерно 10-12 минут. Главное — не открывайте крышку до конца приготовления: пар внутри создаст эффект "духовки" и поможет пицце пропечься равномерно. Как только тесто схватится, а сыр расплавится — пицца готова!

Шаг 5. Подача.

Разрежьте пиццу на порционные куски прямо на сковороде или переложите на тарелку. Можно посыпать зеленью, добавить немного оливкового масла или любимых специй.

Почему этот рецепт любят хозяйки

— Скорость. На всё уходит максимум 15 минут.

— Минимум посуды. Никаких мисок для замеса теста, форм для выпечки и т. д.

— Простые продукты. Всё легко найти в холодильнике.

— Гибкость рецепта. Можно менять начинку под вкус и настроение.

— Без духовки. Особенно актуально летом, когда лишний раз включать её не хочется.

Если вы ни разу не готовили пиццу на сковороде — начните с этого рецепта. Он идеален для начинающих, студентов, занятых родителей и всех, кто хочет вкусно поесть без хлопот.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

