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Картошка прет, как сумасшедшая: как восстановить урожайность картофеля после прошлого сезона

Как восстановить урожайность картофеля — простой способ
4:03
Садоводство

Каждому дачнику знакома ситуация: в первый год с новой картошки — урожай загляденье, клубни крупные, ровные, вкусные. А потом — всё хуже и хуже. Через пару сезонов картофель уже мелкий, форма неровная, а вкус не радует. В чём дело?

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Причина проста и, увы, массово игнорируется. Большинство огородников продолжают сажать один и тот же сорт из собственного урожая, не задумываясь о биологии растения.

Почему картофель "вырождается"

Картофель размножается не семенами, как большинство культур, а клубнями — вегетативным способом. Это по сути процесс клонирования. Каждый год вы сажаете не новое растение, а генетическую копию предыдущего. А значит, вместе с ней передаются все накопленные проблемы.

Со временем в картошке накапливаются вирусы, грибки, бактерии и другие патогены. Они не всегда видны невооружённым глазом, но нагрузка на растение возрастает. В результате оно тратит энергию не на рост клубней, а на борьбу с болезнями.

Параллельно происходит и генетическое вырождение. Урожай с каждым годом становится всё мельче, а устойчивость к условиям — всё слабее.

Как спасти урожай: простое решение

Выход есть, и он довольно очевиден: регулярно обновляйте посадочный материал. По агротехническим нормам, каждые 3-4 года (а в сложных климатических условиях и раньше) нужно покупать новый семенной картофель.

И речь не о той картошке, что продают на рынке в мешках для еды. Нужен именно сертифицированный семенной картофель высших репродукций: супер-суперэлита, суперэлита, элита.

Такие клубни выращиваются в специальных хозяйствах в условиях, исключающих заражение. Они свободны от болезней, имеют сильную генетику и высокий потенциал урожайности.

Как работает "элита" на практике

Купив элитный картофель, уже в первый сезон вы получите отличный урожай: крупные, здоровые клубни без пустот и дефектов. Из этого урожая можно выбрать лучшие средние клубни — и использовать их в следующем году как посадочный материал. Это будет первая репродукция.

На второй год урожай остаётся на высоте. На третий — может начаться лёгкое снижение. А на четвёртый обычно уже заметно вырождение: больше мелких клубней, сниженная стойкость к болезням, ухудшение вкуса. Вот тогда снова пора идти за новой "элитой".

Где покупать и как не ошибиться

Покупать такой картофель нужно у проверенных поставщиков: в садовых центрах, специализированных магазинах, у сертифицированных производителей или напрямую в семеноводческих хозяйствах. Обратите внимание на маркировку и репродукцию — она должна быть указана на упаковке.

Да, элитный картофель стоит дороже обычного — но это инвестиция, которая окупается с лихвой. С одного куста вы получите больше, а сам урожай будет качественнее.

Обязательно выбирайте сорта, подходящие для вашего региона: районированные и устойчивые к местным климатическим условиям и болезням.

Хватит верить в "волшебные" средства

Многие пытаются компенсировать вырождение картофеля добавками, удобрениями, новыми схемами полива и прочими "лайфхаками". Но пока вы продолжаете сажать один и тот же, заражённый и ослабленный материал — все усилия напрасны.

Главный шаг к хорошему урожаю — это обновление посадочного фонда. Никакие суперподкормки не заменят здоровую, генетически сильную картошку.

Сделайте это правило частью своей агротехники, и ваша картошка снова станет той самой — крупной, рассыпчатой, вкусной и ровной, как с картинки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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