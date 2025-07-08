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Бальзам для вашего сада: как гибискус сирийский станет звездой лета даже в городских условиях

Этот куст красивее гортензии и не боится мороза
4:09
Садоводство » Деревья и кустарники
  1. Существуют растения, которые могут выживать даже без ежедневного ухода, сияя летом ярче других и легко перенося зиму. Одним из таких кустарников, который все больше привлекает внимание садоводов, является гибискус сирийский.

И неудивительно, ведь когда другие растения начинают терять окраску, гибискус только начинает расцветать. Он цветет все лето, без труда переносит жару, ветер и первые морозы. Не требователен к качеству почвы, прекрасно чувствует себя в городских условиях, а если посадить его в объемный горшок, он станет великолепным украшением даже на балконе. Ему нужно всего лишь немного солнца и несколько минут внимания в неделю.

Гибискус сирийский
Фото: flickr.com by wlcutler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гибискус сирийский

Почему все хотят посадить его именно в этом году?

Всё просто: этот кустарник прекрасно цветет, выглядит эффектно и не требует постоянного наблюдения. Это именно тот тип растения, которое можно посадить один раз и больше не беспокоиться о нем. Весной оно пробуждается, летом радует яркими цветами, а осенью спокойно отдыхает. Без лишних хлопот и претензий, с добавлением радости в вашу жизнь.

Цветёт, когда другие кустарники уже заканчивают

В то время как большинство растений и кустарников цветет в мае и июне, гибискус сирийский начинает свое цветение только в июле и продолжает радовать глаз до октября. Каждый день он выпускает новые цветы — большие, слегка волнистые, яркие и притягательные, в оттенках от белоснежного до розового и лавандового.

Хотя на вид он кажется экзотическим, это очень выносливое растение. Гибискус легко переносит жару, сухость, ветер и даже сильные морозы. Он не требует особого ухода, а своей красотой даже затмевает гортензию.

Несмотря на название, гибискус сирийский на самом деле происходит не из Сирии, а из восточной Азии. В Европу он был завезен еще в XVI веке и с тех пор приобрел репутацию одного из самых надежных летних кустарников. В Южной Корее он даже считается национальным растением.

Что он может?

Вам не нужно иметь огромный сад, достаточно небольшого уголка или даже большого цветочного горшка на балконе. Гибискус сирийский не требовательный к условиям, он обожает солнце, хорошо растет в обычной почве и с небольшим поливом прекрасно себя чувствует даже около многоэтажек. На зиму просто накройте корни мульчей, и он справится сам. Кроме того, обрезка весной только улучшит цветение и форму куста.

Лучшая почва и полив

Гибискус предпочитает хорошо дренированную, слегка влажную почву. В жаркие дни ему полезен регулярный полив, но он не против и кратковременной засухи. В цветочном горшке ему подойдет качественный субстрат для цветущих растений, но имейте в виду: чем меньше горшок, тем чаще нужно поливать.

Настало время для посадки

Июль и август — идеальные месяцы для посадки. Почва уже прогрета, корни быстро укореняются, и растение до осени значительно окрепнет. Благодаря этому, в следующем сезоне оно готово порадовать вас первыми бутонами уже в июне.

Вы можете выбрать из множества сортов, начиная от снежно-белого и светло-голубого до розового. Если у вас мало места, обратите внимание на компактные виды, идеально подходящие для горшков.

Что делать, если растение не цветёт?

Если гибискус не цветет, причина может быть в недостатке солнечного света или чрезмерном количестве азотных удобрений. Перемещайте его как можно реже и дайте ему укорениться на одном месте. Если он начинает вянуть, возможно, вы его перелили. А если рост неравномерный, не бойтесь обрезать его весной — это пойдёт ему на пользу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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