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Почему опытные садоводы говорят "да" окучиванию: три причины, которые вам нужно знать

Совет для обильных кабачков и устойчивости огорода к засухе
2:45
Садоводство » Овощи

С началом июля ваши огороды начинают наполняться надеждой на богатый урожай. Однако, чтобы избежать разочарования в летние месяцы, стоит внести небольшие изменения в уход за растениями. Одним из таких традиционных приёмов, который давно передавался от поколения к поколению, является окучивание кабачков. Этот простейший жест не только способствует урожайности, но и помогает укрепить огород перед лицом засухи, которая становится всё более актуальной проблемой.

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Почему именно начало июля является важным периодом для кабачков?

Летний сезон — это время активного роста и цветения кабачков, которых ждут на столах. В начале июля у растений начинается фаза полного цветения, что способствует формированию плодов. В этот период кабачки требуют стабильного питания и влаги, чтобы обеспечить обильное завязывание плодов.

Уже в этом месяце важно обратить внимание на детали, так как именно в этот период каждое ваше усилие может значительно повлиять на урожай в остальную часть лета.

Проблемы, вызванные летней засухой

Согласно новым данным, волны жары и продолжительные засухи затрагивают почти треть всех огородов. Это может привести к пожелтению листьев, опадению цветов и недоразвитию плодов. Растения, находящиеся в состоянии стресса, также становятся более восприимчивыми к вредителям и болезням, что ставит под угрозу ваш урожай.

Окучивание кабачков: простой, но эффективный метод

Одним из секретов успешного выращивания является окучивание кабачков в начале июля. Этот приём подразумевает формирование небольшой возвышенности вокруг основания растения, что способствует его укреплению и улучшает доступ к влагозаборным корням.

Как правильно окучивать кабачки?

Окучивание лучше всего проводить после легкого полива, когда почва становится мягкой для работы. С помощью мотыги или просто руками сформируйте небольшой холмик высотой 10-15 см вокруг стебля, избегая слишком близкого контакта листьев с влажной почвой, чтобы минимизировать риск заболеваний.

Преимущества окучивания для ваших растений

Этот метод дает множество преимуществ: он обеспечивает дополнительную поддержку стеблю, предотвращая его поломку под тяжестью плодов и содействуя лучшему воздухообмену. Кроме того, окучивание стимулирует рост новых корней, улучшая устойчивость растения и увеличивая площадь для поглощения воды и питательных веществ.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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