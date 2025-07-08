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Пока ваши соседи поливают цветы: узнайте, как легко растить растения в воде

Растения, которые растут только в воде и не требуют ухода
3:20
Садоводство » Цветы

Выращивание растений исключительно в воде — отличное решение для тех, кто хочет добавить немного зелени в свой дом, не заботясь о сложном уходе. Такие растения прекрасно адаптируются к внутренней среде и не требуют почвы, что делает их культивирование более чистым и удобным. 

Бамбук
Фото: Own work by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бамбук

Четыре идеальные для водного выращивания растения:

  • Узнайте, как обеспечить здоровье и красоту ваших зеленых любимцев.
  • Разберитесь в преимуществах и интересных фактах такого способа культивирования.

Что такое растения, растущие только в воде?

Растения, способные развиваться исключительно в воде, не нуждаются в почве и получают все необходимые питательные вещества прямо из жидкости. Эта особенность упрощает ухаживание за ними и снижает количество грязи, что делает их отличным выбором для квартир и офисов. Многие из этих видов легко размещаются в различных емкостях — от бутылок до стеклянных вазочек.

Эти растения известны своей стойкостью и способностью очищать воздух. Кроме того, водное выращивание позволяет наблюдать за процессом роста корней, что является дополнительным преимуществом для тех, кто любит следить за развитием своих растений.

4 лёгких в уходе растения для выращивания в воде:

Среди самых популярных вариантов выделяются следующие четыре растения, которые отличаются не только своей красотой, но и легкостью в уходе:

  1. Потос (Epipremnum aureum): устойчивое растение, которое быстро растет и хорошо переносит плохое освещение.
  2. Лилия мира (Spathiphyllum): элегантная, с зелеными листьями и белыми цветами, которая очищает воздух и привносит в интерьер изящество.
  3. Бамбук удачи (Dracaena sanderiana): считается, что он приносит удачу, отлично смотрится в прозрачных вазах.
  4. Сингониум (Syngonium podophyllum): декоративное растение с красивой листвой, которое легко выращивать в воде и которое требует минимум ухода.

Как правильно ухаживать за растениями в воде?

Уход за растениями, растущими в воде, не требует много усилий и сводится к нескольким простым правилам. Меняйте воду раз в неделю, чтобы избежать накопления загрязнений и неприятных запахов. Используйте отстоянную или фильтрованную воду, чтобы избежать избыточного хлора, который может навредить корням.

  • Размещайте растения в местах с непрямым светом.
  • Регулярно очищайте емкости от водорослей.
  • Каждые 30 дней добавляйте несколько капель жидкого удобрения для стимуляции роста.

Преимущества выращивания растений только в воде

Выращивание растений в воде имеет свои преимущества как с практической, так и с эстетической точки зрения. Отсутствие почвы снижает уровень загрязнения и упрощает уборку, а возможность наблюдать за ростом корней делает процесс не только интересным, но и образовательным.

  • Простота в ежедневном уходе.
  • Минимизация риска появления вредителей, связанных с почвой.
  • Удобство для тех, у кого мало времени или пространства.

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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