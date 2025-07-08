Если ваш газон потерял жизнь — вот простые действия для его восстановления

Как оживить пересохший газон в жару

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если ваш газон выглядит иссохшим и потерял свой яркий зелёный цвет, не отчаивайтесь — существуют эффективные методы его восстановления. Жаркое лето может оказать серьёзное влияние на состояние травы, и, если у вас нет возможности ежедневно ухаживать за ней, она может прийти в запустение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain стрижка газона

При высоких температурах и недостатке дождей трава теряет влагу, становится коричневой и сухой. Это распространённая проблема в летние месяцы, однако с правильным подходом и несколькими простыми шагами можно вернуть газону жизнь и здоровье.

Для поддержания насыщенно-зелёного цвета важно организовать регулярный полив. Оптимальным временем для этого является вечер, когда жара спадает. Поливать следует аккуратно, с использованием мелкого потока воды, чтобы она могла полностью впитаться в почву. Вода должна быть чистой, без вредных примесей. Однако не всегда есть возможность обеспечить необходимый полив. В такие моменты лучше сократить или вовсе прекратить стрижку травы — высокая трава может защитить почву от перегрева и уменьшить её пересыхание.

Если вам всё-таки необходимо стричь газон, рекомендуется устанавливать высоту среза на уровне 7-10 см. Это поможет сохранить влагу, а также создать тень для почвы, что положительно скажется на её состоянии.

Не забывайте также о борьбе с сорняками, которые могут истощать вашу траву, конкурируя за воду и питательные вещества. Сорняки лучше укореняются на ослабленных участках, так что их удаление значительно улучшит состояние газона.

Если какие-то зоны газона уже сильно повреждены, рассмотрите возможность частичного восстановления или повторного посева в осенний период, когда условия для роста травы будут более благоприятными. Использование удобрений с высоким содержанием калия поможет укрепить корни и повысить устойчивость травы к засухе. Однако старайтесь не вносить удобрения в дни с особенно высокой температурой, чтобы не повредить траву.