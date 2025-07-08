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Они не выживают на ваших грядках: 7 причин, почему кабачки гниют с самого начала

Кабачки гниют на грядке: названы причины и способы спасения урожая
4:32
Садоводство

Пышные кусты, красивые жёлтые цветки, но завязи чернеют и отпадают, не успев превратиться в плоды? Значит, ваши кабачки гниют. Это не просто досадная мелочь — такая проблема способна уничтожить весь урожай. Но хорошая новость в том, что её легко решить, если понять причины и вовремя принять меры.

Кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки на грядке

Почему кабачки гниют: основные причины

Гниль завязей — это следствие нарушений в уходе или неблагоприятной погоды. И хотя выглядит всё одинаково — почерневший, мягкий, подгнивающий конец завязи, — источников у проблемы несколько.

Вот основные из них:

  • избыточная влажность;
  • плохое опыление;
  • колебания температуры;
  • грибковые заболевания;
  • неправильный полив;
  • дефицит питательных веществ.

Разберём каждый фактор отдельно и расскажем, как справиться с ним.

Виновата погода? Защитите растения

Сырые, дождливые недели или ночные похолодания — идеальная среда для грибков. Завязи, не успевшие развиться, начинают загнивать.

Что поможет:

  • натяните плёнку или агроволокно — это снизит перепады температур и влажность;
  • используйте каркасные укрытия с вентиляцией;
  • не допускайте переувлажнения почвы — особенно в пасмурные дни.

Даже кусок рубероида, уложенный между кустами, поможет избежать сырости снизу.

Кабачкам нужно опыление — иначе будет гниль

Эта культура не даст плодов без полноценного опыления. Если пчёл мало, завязи начинают портиться уже на стадии роста.

Что делать:

  • посадите лаванду, календулу, базилик и другие цветущие медоносы рядом с кабачками;
  • ручное опыление — самый надёжный способ. Переносите пыльцу с мужского цветка на рыльце женского с помощью кисточки или ватной палочки;
  • избегайте опрыскивания инсектицидами — они отпугивают полезных насекомых.

Даже простая миска с сахарным сиропом недалеко от грядки привлечёт насекомых-опылителей.

Как правильно поливать кабачки

Избыток воды — главная причина корневой и стеблевой гнили. Кабачки любят влагу, но не "болото".

Запомните:

  • поливайте утром, до жары;
  • используйте тёплую отстоявшуюся воду;
  • избегайте намокания листвы;
  • лучший способ — капельный полив.
  • Почва должна быть влажной, но не мокрой. Луж на грядке быть не должно.

Борьба с грибковыми болезнями

Серая гниль, мучнистая роса, фузариоз — частые спутники влажной погоды и плохой вентиляции. Если на листьях или завязях появляются белёсые пятна, налёт или мягкие участки — пора действовать.

Что поможет:

  • удаляйте больные листья и завязи сразу;
  • проводите профилактическое опрыскивание (через 10-14 дней);
  • чередуйте препараты — используйте как фунгициды, так и биологические средства (например, настой золы или сыворотки).

Важно соблюдать дозировки и не превышать нормы.

Питание для крепких завязей

Недостаток калия, азота или фосфора делает растение уязвимым. Особенно это касается момента образования плодов. Ослабленные кабачки просто не справляются с нагрузкой и сбрасывают завязи.

Решение:

  • вносите комплексные удобрения с основными макро- и микроэлементами;
  • добавьте в почву компост или перегной — это улучшит её структуру;
  • избегайте переудобрения — особенно азотом. Это приведёт к буйной листве, но не к урожаю.

Мульчирование — простая защита

Накройте почву под кабачками мульчей — это может быть солома, опилки, скошенная трава. Такой слой:

  • удерживает влагу;
  • защищает от перегрева;
  • подавляет сорняки;
  • снижает риск грибковых инфекций.

Идеальная мульча — органическая, рыхлая и дышащая.

Проверьте всё: чек-лист для спасения урожая

  • Укрыты ли кабачки от лишней влаги?
  • Есть ли в саду цветы для опылителей?
  • Пробовали ли ручное опыление?
  • Правильный ли режим полива?
  • Обрабатываете ли растения от грибков?
  • Вносите ли комплексные удобрения?
  • Есть ли слой мульчи под кустами?

Если хотя бы на 2-3 вопроса вы ответили "нет", причина гнили — найдена.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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