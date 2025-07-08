Они не выживают на ваших грядках: 7 причин, почему кабачки гниют с самого начала

Пышные кусты, красивые жёлтые цветки, но завязи чернеют и отпадают, не успев превратиться в плоды? Значит, ваши кабачки гниют. Это не просто досадная мелочь — такая проблема способна уничтожить весь урожай. Но хорошая новость в том, что её легко решить, если понять причины и вовремя принять меры.
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Кабачки на грядке
Почему кабачки гниют: основные причины
Гниль завязей — это следствие нарушений в уходе или неблагоприятной погоды. И хотя выглядит всё одинаково — почерневший, мягкий, подгнивающий конец завязи, — источников у проблемы несколько.
Вот основные из них:
избыточная влажность;
плохое опыление;
колебания температуры;
грибковые заболевания;
неправильный полив;
дефицит питательных веществ.
Разберём каждый фактор отдельно и расскажем, как справиться с ним.
Виновата погода? Защитите растения
Сырые, дождливые недели или ночные похолодания — идеальная среда для грибков. Завязи, не успевшие развиться, начинают загнивать.
Что поможет:
натяните плёнку или агроволокно — это снизит перепады температур и влажность;
используйте каркасные укрытия с вентиляцией;
не допускайте переувлажнения почвы — особенно в пасмурные дни.
Даже кусок рубероида, уложенный между кустами, поможет избежать сырости снизу.
Кабачкам нужно опыление — иначе будет гниль
Эта культура не даст плодов без полноценного опыления. Если пчёл мало, завязи начинают портиться уже на стадии роста.
Что делать:
посадите лаванду, календулу, базилик и другие цветущие медоносы рядом с кабачками;
ручное опыление — самый надёжный способ. Переносите пыльцу с мужского цветка на рыльце женского с помощью кисточки или ватной палочки;
избегайте опрыскивания инсектицидами — они отпугивают полезных насекомых.
Даже простая миска с сахарным сиропом недалеко от грядки привлечёт насекомых-опылителей.
Как правильно поливать кабачки
Избыток воды — главная причина корневой и стеблевой гнили. Кабачки любят влагу, но не "болото".
Запомните:
поливайте утром, до жары;
используйте тёплую отстоявшуюся воду;
избегайте намокания листвы;
лучший способ — капельный полив.
Почва должна быть влажной, но не мокрой. Луж на грядке быть не должно.
Борьба с грибковыми болезнями
Серая гниль, мучнистая роса, фузариоз — частые спутники влажной погоды и плохой вентиляции. Если на листьях или завязях появляются белёсые пятна, налёт или мягкие участки — пора действовать.