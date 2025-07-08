Они не выживают на ваших грядках: 7 причин, почему кабачки гниют с самого начала

Кабачки гниют на грядке: названы причины и способы спасения урожая

4:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные кусты, красивые жёлтые цветки, но завязи чернеют и отпадают, не успев превратиться в плоды? Значит, ваши кабачки гниют. Это не просто досадная мелочь — такая проблема способна уничтожить весь урожай. Но хорошая новость в том, что её легко решить, если понять причины и вовремя принять меры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки на грядке

Почему кабачки гниют: основные причины

Гниль завязей — это следствие нарушений в уходе или неблагоприятной погоды. И хотя выглядит всё одинаково — почерневший, мягкий, подгнивающий конец завязи, — источников у проблемы несколько.

Вот основные из них:

избыточная влажность;

плохое опыление;

колебания температуры;

грибковые заболевания;

неправильный полив;

дефицит питательных веществ.

Разберём каждый фактор отдельно и расскажем, как справиться с ним.

Виновата погода? Защитите растения

Сырые, дождливые недели или ночные похолодания — идеальная среда для грибков. Завязи, не успевшие развиться, начинают загнивать.

Что поможет:

натяните плёнку или агроволокно — это снизит перепады температур и влажность;

используйте каркасные укрытия с вентиляцией;

не допускайте переувлажнения почвы — особенно в пасмурные дни.

Даже кусок рубероида, уложенный между кустами, поможет избежать сырости снизу.

Кабачкам нужно опыление — иначе будет гниль

Эта культура не даст плодов без полноценного опыления. Если пчёл мало, завязи начинают портиться уже на стадии роста.

Что делать:

посадите лаванду, календулу, базилик и другие цветущие медоносы рядом с кабачками;

ручное опыление — самый надёжный способ. Переносите пыльцу с мужского цветка на рыльце женского с помощью кисточки или ватной палочки;

избегайте опрыскивания инсектицидами — они отпугивают полезных насекомых.

Даже простая миска с сахарным сиропом недалеко от грядки привлечёт насекомых-опылителей.

Как правильно поливать кабачки

Избыток воды — главная причина корневой и стеблевой гнили. Кабачки любят влагу, но не "болото".

Запомните:

поливайте утром, до жары;

используйте тёплую отстоявшуюся воду;

избегайте намокания листвы;

лучший способ — капельный полив.

Почва должна быть влажной, но не мокрой. Луж на грядке быть не должно.

Борьба с грибковыми болезнями

Серая гниль, мучнистая роса, фузариоз — частые спутники влажной погоды и плохой вентиляции. Если на листьях или завязях появляются белёсые пятна, налёт или мягкие участки — пора действовать.

Что поможет:

удаляйте больные листья и завязи сразу;

проводите профилактическое опрыскивание (через 10-14 дней);

чередуйте препараты — используйте как фунгициды, так и биологические средства (например, настой золы или сыворотки).

Важно соблюдать дозировки и не превышать нормы.

Питание для крепких завязей

Недостаток калия, азота или фосфора делает растение уязвимым. Особенно это касается момента образования плодов. Ослабленные кабачки просто не справляются с нагрузкой и сбрасывают завязи.

Решение:

вносите комплексные удобрения с основными макро- и микроэлементами;

добавьте в почву компост или перегной — это улучшит её структуру;

избегайте переудобрения — особенно азотом. Это приведёт к буйной листве, но не к урожаю.

Мульчирование — простая защита

Накройте почву под кабачками мульчей — это может быть солома, опилки, скошенная трава. Такой слой:

удерживает влагу;

защищает от перегрева;

подавляет сорняки;

снижает риск грибковых инфекций.

Идеальная мульча — органическая, рыхлая и дышащая.

Проверьте всё: чек-лист для спасения урожая

Укрыты ли кабачки от лишней влаги?

Есть ли в саду цветы для опылителей?

Пробовали ли ручное опыление?

Правильный ли режим полива?

Обрабатываете ли растения от грибков?

Вносите ли комплексные удобрения?

Есть ли слой мульчи под кустами?

Если хотя бы на 2-3 вопроса вы ответили "нет", причина гнили — найдена.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

