Этот настой работает, как батарейка: кусты томатов превращаются в красные фонтаны урожая

Мечтаете о ведрах сочных, сладких и мясистых помидоров? Тогда вам пригодится один простой, но невероятно эффективный способ подкормки, о котором чаще всего молчат. Это удобрение не купишь в магазине — его готовят вручную из доступных ингредиентов. И работает оно настолько хорошо, что кусты буквально ломятся от урожая.
Да-да, обычная чечевица, которую многие считают просто едой, оказывается мощнейшим источником питательных веществ для томатов. Для приготовления подкормки вам понадобится:
100 г чечевицы;
1 л горячей воды.
Залейте чечевицу водой и оставьте настаиваться на 24 часа. Затем процедите, и полученный настой разбавьте: 1 литр настоя на 9 литров воды. Этим раствором поливают кусты томатов под корень. Достаточно 3-4 подкормок за сезон — и результат вас удивит.
Чечевица — это настоящая "живая батарейка". В её составе:
витамины B, C, K;
калий, кремний, сера, холин;
природные ферменты, которые активизируют рост растений и укрепляют иммунитет.
Такая подкормка не только ускоряет образование завязей, но и делает кусты менее уязвимыми перед резкими перепадами температуры, болезнями и вредителями.
Чтобы томат не тратил силы впустую, во время плодоношения рекомендуется удалять нижние листья. Это помогает растению сосредоточиться на завязывании и наливе плодов. Обычно удаляют по 1-3 нижних листа в неделю, аккуратно, не травмируя стебель.
Такой простой приём часто даёт прибавку к урожаю на 10-20%.
Если вы предпочитаете классические минеральные средства, вот несколько проверенных вариантов:
Монофосфат калия: 15 г на 10 л воды — для полива под корень.
Суперфосфат (простой или двойной): ускоряет формирование завязей.
Калийная соль, калий хлористый, сернокислый калий: улучшают вкус плодов и защищают от гнили.
Важно: всегда соблюдайте дозировку! Переизбыток минералов может навредить не меньше, чем их нехватка.
Натуральные удобрения не только насыщают почву, но и делают помидоры менее уязвимыми. Вот лучшие варианты:
Дрожжи — активируют рост:
Древесная зола — источник калия и кальция: 10 г на 1 л воды, хватает на 2 куста.
Настой травы — зелёное удобрение, особенно эффективное в жару.
Навоз и птичий помет — мощные средства, но требуют разбавления и выдержки.
Чтобы ускорить цветение и налив плодов, стоит использовать и внекорневую подкормку:
Борная кислота: 10 г порошка на 10 л воды. Опрыскивать в фазу цветения, 1-2 раза за сезон.
Сыворотка + йод: 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды — укрепляет иммунитет, защищает от грибков.
Молоко + йод: 0,5 л молока + 10 капель йода на 2 л воды — мягкое средство для профилактики фитофтороза.
Важно: все растворы применять утром или вечером, в сухую погоду. Не проводить опрыскивание при ярком солнце.
Настой чечевицы можно применять не только для томатов. Он прекрасно работает и на огурцах — укрепляет их, улучшает вкус плодов и помогает справиться со стрессом в жару. Используйте тот же раствор и поливайте под корень — результат вас порадует.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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