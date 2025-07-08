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Огурцы цветут в холостую? Копеечное средство из аптеки заставит каждый цветок превратиться в плод

Как увеличить урожай огурцов летом: помогает борная кислота
4:12
Садоводство

Вы когда-нибудь замечали, что кусты огурцов стоят в цвету, но завязей почти нет? Цветов много, но урожая нет. Это распространённая проблема, с которой сталкиваются даже опытные дачники. Причина — в преобладании "бесполезных" мужских цветков, которые не дают плодов.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Но есть хорошая новость: всего одна копеечная добавка, растворённая в воде, может изменить всё. Урожай станет обильным, плоды — сочными и хрустящими, а каждый куст будет радовать новыми завязями.

Что вызывает пустоцвет у огурцов

Главная причина "пустоцвета" — неправильные условия выращивания. Сюда входят:

  • нехватка калия и микроэлементов;

  • слишком загущенные посадки;

  • резкие перепады температур;

  • избыточный полив или, наоборот, пересушенная почва;

  • дефицит света.

Все эти факторы провоцируют рост мужских цветков (пустоцветов), которые не участвуют в формировании плодов. Если не исправить ситуацию — завязей так и не появится.

Простое решение: борная кислота

Настоящее спасение — это обычная борная кислота. Она не только стимулирует образование женских цветков, но и усиливает процесс опыления. А это значит, что завязей станет больше, а урожай — богаче.

Как приготовить раствор

  • Возьмите 1 чайную ложку борной кислоты.

  • Растворите её сначала в небольшом количестве кипятка.

  • Затем доведите объём до 10 литров тёплой воды.

Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому важно сначала использовать кипяток, а уже потом разбавлять до нужного объёма.

Как применять

  • Опрыскивание по листу — самый эффективный способ. Делайте это утром или вечером, в сухую безветренную погоду.

  • Повторите через 5-7 дней, особенно в период активного цветения.

  • Можно использовать и для полива под корень, но эффект наступит медленнее.

Чем ещё подкормить огурцы летом

Чтобы поддержать растение, важно чередовать удобрения:

  • До цветения: азотные — селитра или мочевина (10-15 г на ведро воды). Они способствуют росту зелёной массы.

  • Во время цветения и плодоношения: калийные удобрения (20 г на 10 л воды) — усиливают завязь и вкус плодов.

  • После плодоношения: зольный настой или органика — для укрепления иммунитета растений.

Не забывайте: перекорм — тоже плохо. Используйте удобрения дозированно.

Как ухаживать за огурцами на грядке

Помимо подкормок, есть и другие важные правила ухода:

1. Правильное место

Огурцы любят солнечные, но защищённые от ветра участки. Нельзя сажать их после картофеля и томатов — это увеличивает риск заболеваний.

2. Мульчирование

Почву под огурцами нужно укрывать перегноем или соломой — это удерживает влагу и снижает риск перегрева. Также мульча уменьшает количество сорняков.

3. Рыхление и прополка

Осторожное рыхление улучшает доступ воздуха к корням. Делать это нужно после каждого полива, но не повредите корневую систему — она у огурца поверхностная.

4. Полив

Это, пожалуй, самое важное. Вот главные правила:

  • Поливать только тёплой водой, отстоявшейся под солнцем.

  • Избегать попадания на листья — чтобы не вызвать ожоги.

  • Делать это вечером, особенно в жаркие дни.

  • Частота — через день, но по ситуации: земля должна быть влажной, но не сырой.

Недостаток влаги вызывает горечь в огурцах, а избыток — грибковые заболевания.

Борная кислота и правильный уход — залог урожая

Если у вас много цветов и мало плодов, не спешите паниковать. Проверьте режим полива, подкормок и добавьте в арсенал борную кислоту — недорогую, но эффективную помощницу. Иногда именно она превращает разочарование в настоящий урожайный праздник.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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