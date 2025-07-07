Никто не ожидал: азиатский мраморный жук нападает на растения в садах — вот как с ним справиться

Простые советы против клопов в огороде

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мигрирующие виды жуков, такие как зелёный щиток и азиатский мраморный жук доставляют множество неудобств как в домашних садах, так и в сельском хозяйстве. Одним из самых эффективных методов борьбы с ними остаётся механическая защита.

Фото: en.wikipedia.org by John, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азиатский мраморный жук

С начала лета в садах наблюдается массовое размножение зеленого щитка и азиатского мраморного жука, что создает серьезные проблемы для садоводов. Взрослые особи и личинки питаются соками растений, нанося вред практически всем культурам. Яйца, отложенные этими вредителями, постоянно преобразуются в личинок, что еще больше усугубляет ситуацию.

Основными объектами питания этих жуков являются генеративные части растений — почки, цветы и плоды. Поначалу следы их повреждений могут быть не заметны, но вскоре становятся явными. Поэтому важно как можно быстрее приступить к защите растений, чтобы остановить дальнейшее размножение личинок.

Один из самых эффективных способов борьбы — сбор молодых личинок жуков. Хотя этот метод не подходит для крупномасштабного сельского хозяйства, в домашних садах, например, при сборе малины, его легко реализовать. Возьмите с собой емкость с водой, желательно с высокими стенками, в которую можно сбрасывать личинок. Всего через несколько секунд они сдадутся.

Чем раньше мы сможем поймать вредителей, тем более эффективными окажемся, так как только что вылупившиеся насекомые ещё движутся группами и легко собираются с концов побегов. Внимательные садоводы могут обнаружить на обратной стороне листьев небольшие "яйца", расположенные в правильном порядке, из которых в течение нескольких дней появятся личинки. Если вам повезло найти такие скопления, немедленно уничтожьте их.

Однако с помощью этой техники мы можем лишь сократить численность вредителей. Поскольку это летающие насекомые, пополнение численности будет неизбежным. Усложняет задачу и тот факт, что жуки повреждают плоды, а обрабатывать растения химикатами во время их созревания нецелесообразно.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно традиционной классификации, вместе с многоножками относятся к подтипу трахейнодышащих.

