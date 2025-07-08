Облегчите себе работу: посадите эти многолетники и вы надолго забудете о посадке цветов

Какие многолетники цветут больше одного сезона

4:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Иметь сад, который цветёт круглый год — это мечта многих садоводов, но осуществить её бывает непросто. Конечно, можно высаживать сезонные однолетники, но затраты и усилия быстро накапливаются. Чтобы сделать уход за садом менее трудоёмким, стоит обратить внимание на многолетники, которые надёжно возвращаются каждый год и могут быть разделены каждые несколько сезонов для получения большего количества растений.

Фото: https://secure.flickr.com/photos/suespix/3827826512/in/photostream/ by Sue Manus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад, цветы

Если ваша цель — постоянная цветовая палитра, стоит уделить внимание времени цветения. Не все многолетние растения цветут длительное время. Например, тюльпаны обычно радуют своим цветением всего 1-3 недели, оставляя после себя голую листву. Напротив, повторно цветущие сорта ирисов, клематисов и лилейников создают яркую палитру в саду на многие месяцы. Чтобы поддерживать цветущий сад круглый год, лучше всего выбирать многолетники, которые постепенно зацветают в разные сезоны. Например, герань, флоксы, котовник, ледяное растение, шалфей, эхинацея, семена жгучей травы и многие другие многолетники могут стать отличным выбором.

Герань "Розанна" — идеальный пример. У неё белые глазки, фиолетовые лепестки, мраморная листвы и она привлекает бабочек — достаточно причин, чтобы ее вырастить. Она радует цветами с конца весны до заморозков. Если лето проявит свою жару, то обрезка растения стимулирует повторное цветение осенью. Даже в прохладных регионах (зоны 5-8) можно рассчитывать на цветение летом и осенью. Сажайте их в солнечном или полутенистом месте.

Другим подходящим вариантом для создания яркого цветочного акцента являются дельфиниумы "Новый Миллениум", известные также как "Звёзды Новой Зеландии". Эти многолетники начинают цветение в начале лета, а после удаления увядших цветоносов радуют новой волной осенью. Они представлены в широком спектре цветов — от синего до розового и фиолетового — и часто продаются в многоцветных смесях. Их можно высаживать в бордюрах, чтобы защитить от оленей и кроликов. Высота этих растений может достигать 1,8 метра, и они вырастают в зонах 3-7.

Если вы ищете растение, которое добавит вертикальности и будет радовать цветением с мая по сентябрь, шалфей "Карадонна" станет отличным дополнением для зон 3-8. В конце весны из низкого густого куста начинают произрастать фиолетовые стебли высотой 60 см, привлекающие бабочек. Удаление увядших цветов и обильный полив позволят поддерживать цветение все лето. Или же вы можете коротко обрезать сухие стебли для дополнительного цветения осенью. Растение предпочитает влажные почвы на солнце, хотя оно также адаптируется к сухим условиям, и олени его не трогают.

В отличие от старомодных гвоздик, их гибридные собратья, такие как "Первая любовь", радуют продолжительным цветением. Они стойки в зонах 4-9 и цветут с весны до заморозков (апрель-сентябрь) в более холодных регионах. На юге они могут свести на протяжении всего года. Чтобы поддерживать непрерывное цветение, нужно регулярно удалять увядшие цветы. Уникальность "Первой любви" заключается в том, что в любой момент она может одновременно показывать несколько оттенков: цветы начинают с белого, затем становятся розовыми, а с возрастом — лавандовыми. Эти недолговечные вечнозелёные многолетники нуждаются в шести часах прямого солнечного света и хорошо дренированной почве.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

