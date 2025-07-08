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Не упустите шанс получить новые экземпляры: 7 секретов размножения в июле

Какие растения размножать в июле
2:34
Садоводство » Комнатные цветы

В июле садоводы имеют уникальную возможность размножать свои любимые растения, создавая новые экземпляры прямо у себя в саду. Этот летний месяц идеален для получения черенков с различных кустарников, многолетников и трав, что поможет вам значительно расширить свою коллекцию без дополнительных затрат.

Колеус
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Колеус

Хотя такие задачи, как полив и удобрение, остаются важными в летнее время, не стоит забывать и о размножении. В это время года растения активно растут, что способствует успешному укоренению черенков и быстрому развитию новых побегов.

К тому же, размножение растений при помощи черенков — это более экономичный способ, чем покупка новых экземпляров, и он дает гарантию того, что вы получите точно такие же растения, которые вам нравятся.

Вот семь растений, которые стоит попробовать размножить в июле:

  1. Базилик: это одна из самых простых трав для выращивания. Обрежьте стебли длиной 10-15 см, удалите нижние листья и поместите черенок в воду или в грунт. Он быстро укоренится и даст новые побеги.
  2. Колеус: эти яркие растения дополнят любой цветник или контейнер. Сделайте черенки с нецветущих стеблей длиной 10-15 см, окуните в корневую гормону и поставьте в почву.
  3. Герань: пеларгонии с их богатой палитрой цветов можно размножать черенками длиной около 10 см, убирая нижние листья и укореняя в почве с хорошим дренажем.
  4. Вербена: это растение отлично подходит для летнего размножения. Вырежьте здоровые 10-сантиметровые черенки и поместите их в почву.
  5. Розмарин: обрежьте 10-сантиметровые стебли, очистите нижнюю часть от листьев и поставьте их в воду или в почву, обеспечив достаточное освещение и тепло.
  6. Лаванда: черенки длиной 10 см легко укореняются в грунте. Убедитесь, что выбираете нецветущие стебли и позаботьтесь о хорошем дренажном слое.
  7. Русская шалфей: этот засухоустойчивый сорт также подходит для размножения черенками. Обрежьте стебли и укорените их в питательной почве.

Размножение растений в июле — это не только способ обновить сад, но и возможность испытать свои навыки садоводства. Не упустите возможность добавить новые растения в свою коллекцию!

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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