Не упустите шанс получить новые экземпляры: 7 секретов размножения в июле

Какие растения размножать в июле

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

В июле садоводы имеют уникальную возможность размножать свои любимые растения, создавая новые экземпляры прямо у себя в саду. Этот летний месяц идеален для получения черенков с различных кустарников, многолетников и трав, что поможет вам значительно расширить свою коллекцию без дополнительных затрат.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Колеус

Хотя такие задачи, как полив и удобрение, остаются важными в летнее время, не стоит забывать и о размножении. В это время года растения активно растут, что способствует успешному укоренению черенков и быстрому развитию новых побегов.

К тому же, размножение растений при помощи черенков — это более экономичный способ, чем покупка новых экземпляров, и он дает гарантию того, что вы получите точно такие же растения, которые вам нравятся.

Вот семь растений, которые стоит попробовать размножить в июле:

Базилик: это одна из самых простых трав для выращивания. Обрежьте стебли длиной 10-15 см, удалите нижние листья и поместите черенок в воду или в грунт. Он быстро укоренится и даст новые побеги. Колеус: эти яркие растения дополнят любой цветник или контейнер. Сделайте черенки с нецветущих стеблей длиной 10-15 см, окуните в корневую гормону и поставьте в почву. Герань: пеларгонии с их богатой палитрой цветов можно размножать черенками длиной около 10 см, убирая нижние листья и укореняя в почве с хорошим дренажем. Вербена: это растение отлично подходит для летнего размножения. Вырежьте здоровые 10-сантиметровые черенки и поместите их в почву. Розмарин: обрежьте 10-сантиметровые стебли, очистите нижнюю часть от листьев и поставьте их в воду или в почву, обеспечив достаточное освещение и тепло. Лаванда: черенки длиной 10 см легко укореняются в грунте. Убедитесь, что выбираете нецветущие стебли и позаботьтесь о хорошем дренажном слое. Русская шалфей: этот засухоустойчивый сорт также подходит для размножения черенками. Обрежьте стебли и укорените их в питательной почве.

Размножение растений в июле — это не только способ обновить сад, но и возможность испытать свои навыки садоводства. Не упустите возможность добавить новые растения в свою коллекцию!

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

