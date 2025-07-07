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Мох на газоне превращается в прошлое: простой способ с моющим средством, который удивит

Почему садоводы поливают газон моющим средством
2:12
Садоводство » Советы

Летнее время — идеальный момент для садоводов, чтобы воспользоваться простым способом борьбы с мхом на газонах. Пышная зелёная лужайка является одной из лучших особенностей любого сада, но мох может быстро испортить вид этой густой зелёной травы. Хотя некоторым людям мох не мешает, для других он становится настоящей проблемой, заполняя пространство и превращая газон в пятнистую и неровную поверхность.

Плохой газон
Фото: commons.wikimedia.org by Scot Nelson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Плохой газон

Эксперты по садоводству предложили эффективный способ избавиться от мха — с помощью моющего средства. Хотя некоторые утверждают, что мох полезен для экологии, поскольку поглощает углекислый газ и служит средой обитания для насекомых, другие считают его нежелательным и стремятся от него избавиться.

В садовых центрах можно найти множество дорогих спреев и химикатов, обещающих быстро избавиться от мха. Однако такие средства могут повредить полезным организмам в саду, таким как насекомые, черви и пчелы, из-за их сильного химического состава.

Для более безопасного решения проблемы эксперты рекомендуют использовать обычное моющее средство. Чтобы избавиться от мха, потребуется просто смешать 60 мл моющего средства с 4,5 литрами воды, а затем заполнить полученным раствором опрыскиватель. Это простой и эффективный рецепт, который позволит справиться с мхом.

Состав нужно распылить на участки, пораженные мхом, держась на коротком расстоянии, чтобы охватить всю площадь. В течение ближайших дней мох изменит цвет с насыщенного зеленого на оранжево-коричневый, а затем окончательно высохнет и исчезнет, уступив место траве.

Перед использованием раствора важно учитывать погодные условия: следует выбрать день, когда не ожидается дождя, поскольку осадки могут смыть средство и сделать его бесполезным. Если все сделать правильно, этот метод с высокой вероятностью сработает. После того как мох погибнет, его достаточно будет просто убрать с газона с помощью граблей.

Уточнения

Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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