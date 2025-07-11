Ветки вишни становятся ловушкой для грибка — спасёт лишь этот приём в июле

Регулярная обрезка вишни — это не прихоть, а необходимость. От неё зависит не только количество плодов, но и здоровье дерева. Пропустите правильный момент — и густая крона станет ловушкой для болезней, а урожай будет слабым.
Чтобы вишня радовала вкусными ягодами, ей нужна форма. Идеальный размер взрослого дерева — около 4 метров в высоту и ширину. Это позволяет солнечным лучам легко проникать внутрь кроны, а ветрам — проветривать её. Результат? Больше плодов, меньше грибка.
Лучшее время для обрезки — лето. Как только урожай собран, наступает ваш звёздный час с секатором в руках. Обычно это конец июля или начало августа. Главное правило — никаких дождливых дней. Влага открывает ворота для грибковых инфекций, особенно если на ветвях остались свежие срезы.
Вот базовые советы:
Используйте острые секаторы.
Срез делайте под углом, примерно в сантиметре выше почки или ветки.
Каждый год регулируйте размеры кроны — удаляйте лишние, пересекающиеся ветки.
Если не проредить заросли, дерево перестаёт давать полноценные побеги, и с каждым годом плодов будет всё меньше.
Один из самых эффективных способов формирования — оставляем одну крепкую направляющую ветвь, а боковые укорачиваем. Вот как это делается:
Центральную ветвь обрезаем вдвое.
Боковые ветки укорачиваем на треть.
Все неразветвлённые ветки обрезаем на высоте 80 см от земли.
Такое дерево будет компактным, аккуратным и удобным в уходе. Главное — следить за ростом вертикальных побегов и вовремя их подрезать.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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