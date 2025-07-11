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Ветки вишни становятся ловушкой для грибка — спасёт лишь этот приём в июле

Обрезка вишни без лишних слов: один шаг, который меняет всё урожайное лето
2:01
Садоводство

Регулярная обрезка вишни — это не прихоть, а необходимость. От неё зависит не только количество плодов, но и здоровье дерева. Пропустите правильный момент — и густая крона станет ловушкой для болезней, а урожай будет слабым.

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вишня

Сначала — форма, потом — ягоды

Чтобы вишня радовала вкусными ягодами, ей нужна форма. Идеальный размер взрослого дерева — около 4 метров в высоту и ширину. Это позволяет солнечным лучам легко проникать внутрь кроны, а ветрам — проветривать её. Результат? Больше плодов, меньше грибка.

Не упустите нужный момент

Лучшее время для обрезки — лето. Как только урожай собран, наступает ваш звёздный час с секатором в руках. Обычно это конец июля или начало августа. Главное правило — никаких дождливых дней. Влага открывает ворота для грибковых инфекций, особенно если на ветвях остались свежие срезы.

Как именно резать: инструкция без лишних слов

Вот базовые советы:

  • Используйте острые секаторы.

  • Срез делайте под углом, примерно в сантиметре выше почки или ветки.

  • Каждый год регулируйте размеры кроны — удаляйте лишние, пересекающиеся ветки.

Если не проредить заросли, дерево перестаёт давать полноценные побеги, и с каждым годом плодов будет всё меньше.

Формируем крону: способ, который работает

Один из самых эффективных способов формирования — оставляем одну крепкую направляющую ветвь, а боковые укорачиваем. Вот как это делается:

  • Центральную ветвь обрезаем вдвое.

  • Боковые ветки укорачиваем на треть.

  • Все неразветвлённые ветки обрезаем на высоте 80 см от земли.

Такое дерево будет компактным, аккуратным и удобным в уходе. Главное — следить за ростом вертикальных побегов и вовремя их подрезать.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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