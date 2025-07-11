Эти две подкормки запускают кабачки как мотор — проверено летом

Борная кислота и нитроаммофоска помогут кабачкам плодоносить до холодов

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в разгаре — самое время помочь кабачкам набрать обороты и начать плодоносить как заведённые. Если подкормить растения правильно прямо сейчас, урожай будет радовать до самых холодов. И никаких сложностей — всего две процедуры, доступные каждому.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Hulsov (alex80), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабачки

1. Секретная смесь от болезней

Кабачки могут легко подхватить грибок или гниль, особенно в жаркую и влажную погоду. Чтобы этого не случилось, нужно не только кормить, но и оберегать. Один старый дачный рецепт справляется сразу с двумя задачами: укрепляет и защищает.

Вот как готовить:

Растворите 7 г борной кислоты в небольшом количестве горячей воды

В неполное ведро (примерно 8-9 литров) влейте половину пакета молока

Добавьте 20-30 капель йода

Влейте раствор борной кислоты, всё перемешайте

Как использовать:

Полученным раствором опрыскайте листья кабачков (не поливайте под корень!). Обработка укрепит растения, снизит риск болезней и поможет завязям не осыпаться.

Важно: опрыскивать лучше утром или вечером, когда нет яркого солнца.

2. Подкормка, от которой кабачки "заводятся"

Когда завязей много, растениям нужны силы. Обычная нитроаммофоска — одно из самых удобных и эффективных удобрений в этот период.

Как приготовить:

Возьмите половину спичечного коробка нитроаммофоски

Растворите в 10 литрах воды

Полейте кабачки под корень (по литру под каждый куст)

Совет: используйте такую подкормку раз в 10-14 дней, и плодов будет столько, что придётся угощать соседей.

Кабачки отблагодарят урожаем

Эти два простых приёма — защита и питание — помогут поддерживать растения в отличной форме до конца сезона. Всё просто, доступно и эффективно. А урожай порадует не только количеством, но и качеством — крепкие, ровные, без горечи.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

