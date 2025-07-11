Эти две подкормки запускают кабачки как мотор — проверено летом

Лето в разгаре — самое время помочь кабачкам набрать обороты и начать плодоносить как заведённые. Если подкормить растения правильно прямо сейчас, урожай будет радовать до самых холодов. И никаких сложностей — всего две процедуры, доступные каждому.
Кабачки могут легко подхватить грибок или гниль, особенно в жаркую и влажную погоду. Чтобы этого не случилось, нужно не только кормить, но и оберегать. Один старый дачный рецепт справляется сразу с двумя задачами: укрепляет и защищает.
Вот как готовить:
Растворите 7 г борной кислоты в небольшом количестве горячей воды
В неполное ведро (примерно 8-9 литров) влейте половину пакета молока
Добавьте 20-30 капель йода
Влейте раствор борной кислоты, всё перемешайте
Как использовать:
Полученным раствором опрыскайте листья кабачков (не поливайте под корень!). Обработка укрепит растения, снизит риск болезней и поможет завязям не осыпаться.
Важно: опрыскивать лучше утром или вечером, когда нет яркого солнца.
Когда завязей много, растениям нужны силы. Обычная нитроаммофоска — одно из самых удобных и эффективных удобрений в этот период.
Как приготовить:
Возьмите половину спичечного коробка нитроаммофоски
Растворите в 10 литрах воды
Полейте кабачки под корень (по литру под каждый куст)
Совет: используйте такую подкормку раз в 10-14 дней, и плодов будет столько, что придётся угощать соседей.
Эти два простых приёма — защита и питание — помогут поддерживать растения в отличной форме до конца сезона. Всё просто, доступно и эффективно. А урожай порадует не только количеством, но и качеством — крепкие, ровные, без горечи.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.