Солнце палит, а сад живёт: неожиданные приёмы спасения

Названы методы защиты растений от солнечных ожогов

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда солнце жарит без пощады, страдаем не только мы. Цветы увядают, овощи "горят", а почва пересыхает и трескается. Но хорошая новость в том, что спасти растения всё-таки можно — без особых усилий и затрат.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шиповник

Самая частая ошибка — перелив

Многие поливают растения чаще обычного, но забывают, что корням нужен не только полив, но и воздух. Если залить всё водой, почва станет вязкой и "задушит" корни. Вот простой тест: воткните палец в землю. Если сухо на 2-5 см вглубь — пора поливать. Влажно? Подождите до завтра.

Лучше утром, чем вечером

Поливайте рано утром, пока не взошло солнце. Так влага успевает впитаться, а листья — охладиться. В жаркий полдень вы только потеряете воду через испарение.

Мульча — как крем от загара для растений

Компост, солома, кора — всё это отлично удерживает влагу и защищает корни от перегрева. Насыпьте слой в несколько сантиметров, и растения скажут вам спасибо.

Тень — ваша подруга

Если листья начинают "гореть", просто переставьте горшки в полутень. Используйте навес, старую простыню или даже зонт. Особенно важно это для балконных и комнатных растений.

Что делать категорически нельзя

Не удобряйте растения в жару. Они и так находятся в режиме выживания — лишняя "подкормка" только навредит.

Не пересаживайте, не размножайте, не сажайте ничего нового.

Подождите похолодания.

Срезайте увядшие цветы. Это поможет растению не тратить силы на семена и быстрее зацвести повторно, как только спадёт жара.

Лето может быть тяжёлым, но с этими простыми приёмами ваш сад продолжит радовать — и зеленью, и цветами.

Уточнения

Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

