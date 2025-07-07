Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ринопластика в России: как меняется мода на форму носа
США: опубликован список из шести живописных государственных парков
Очистка фильтра стиральной машины избавит от запаха — пошаговая инструкция
Актёр Олег Тактаров о своей семье: дети разбросаны по миру
Российские учёные предложили применять стволовые клетки при лечении ХОБЛ
Виктория Боня и её дочь: громкий конфликт вокруг пирсинга — что стало причиной спора?
Необычный выброс с Солнца уже меняет космос — почему Земля может оказаться следующей
Американские республиканцы выступают за сворачивание украинского проекта
Канцлер противоречит депутату: что скрывает Германия в конфликте России и Украины?

Солнце палит, а сад живёт: неожиданные приёмы спасения

Названы методы защиты растений от солнечных ожогов
1:56
Садоводство

Когда солнце жарит без пощады, страдаем не только мы. Цветы увядают, овощи "горят", а почва пересыхает и трескается. Но хорошая новость в том, что спасти растения всё-таки можно — без особых усилий и затрат.

Шиповник
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шиповник

Самая частая ошибка — перелив

Многие поливают растения чаще обычного, но забывают, что корням нужен не только полив, но и воздух. Если залить всё водой, почва станет вязкой и "задушит" корни. Вот простой тест: воткните палец в землю. Если сухо на 2-5 см вглубь — пора поливать. Влажно? Подождите до завтра.

Лучше утром, чем вечером

Поливайте рано утром, пока не взошло солнце. Так влага успевает впитаться, а листья — охладиться. В жаркий полдень вы только потеряете воду через испарение.

Мульча — как крем от загара для растений

Компост, солома, кора — всё это отлично удерживает влагу и защищает корни от перегрева. Насыпьте слой в несколько сантиметров, и растения скажут вам спасибо.

Тень — ваша подруга

Если листья начинают "гореть", просто переставьте горшки в полутень. Используйте навес, старую простыню или даже зонт. Особенно важно это для балконных и комнатных растений.

Что делать категорически нельзя

  • Не удобряйте растения в жару. Они и так находятся в режиме выживания — лишняя "подкормка" только навредит.
  • Не пересаживайте, не размножайте, не сажайте ничего нового.
  • Подождите похолодания.
  • Срезайте увядшие цветы. Это поможет растению не тратить силы на семена и быстрее зацвести повторно, как только спадёт жара.

Лето может быть тяжёлым, но с этими простыми приёмами ваш сад продолжит радовать — и зеленью, и цветами.

Уточнения

Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
В Туле водитель Chevrolet Camaro приговорён к 4,5 годам за смертельное ДТП
Президент Ирана обвинил Нетаньяху в раздувании ядерного скандала
Китайские бренды рассматривают покупку простаивающих мощностей BMW в Калининграде
Синий свет от смартфонов вызывает преждевременное старение кожи
В Будапеште появились плакаты против вступления Украины в ЕС — 95% венгров сказали нет
Стретчинг для здоровья: 6 плюсов, которые изменят ваше самочувствие
Украинские военные признали превосходство российских дронов под Константиновкой
10 правил для родителей: как сохранить мир в семье из-за телефонов
Ветеринары сообщили: как поведение собаки меняется при воспалении
Великобритания запустит роскошный поезд Britannic Explorer 21 июля 2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.