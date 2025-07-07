Солнце палит, а сад живёт: неожиданные приёмы спасения

Когда солнце жарит без пощады, страдаем не только мы. Цветы увядают, овощи "горят", а почва пересыхает и трескается. Но хорошая новость в том, что спасти растения всё-таки можно — без особых усилий и затрат.
Многие поливают растения чаще обычного, но забывают, что корням нужен не только полив, но и воздух. Если залить всё водой, почва станет вязкой и "задушит" корни. Вот простой тест: воткните палец в землю. Если сухо на 2-5 см вглубь — пора поливать. Влажно? Подождите до завтра.
Поливайте рано утром, пока не взошло солнце. Так влага успевает впитаться, а листья — охладиться. В жаркий полдень вы только потеряете воду через испарение.
Компост, солома, кора — всё это отлично удерживает влагу и защищает корни от перегрева. Насыпьте слой в несколько сантиметров, и растения скажут вам спасибо.
Если листья начинают "гореть", просто переставьте горшки в полутень. Используйте навес, старую простыню или даже зонт. Особенно важно это для балконных и комнатных растений.
Лето может быть тяжёлым, но с этими простыми приёмами ваш сад продолжит радовать — и зеленью, и цветами.
Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.