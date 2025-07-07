Этот незаметный барьер в земле лишит топинамбур шансов расползтись — метод работает годами

Сад заполонили агрессивные кустарники? Вот что вкапывают опытные дачники, чтобы их остановить

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Профессиональный садовод, телеведущая, писательница, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует читателям Pravda. Ru три способа борьбы с растениями-агрессорами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Сирень, топинамбур, спирея и некоторые другие кустарники так красивы, что не прочь украсить своей красотой весь садовый участок. Ослабишь контроль — расползутся по огородной территории и буквально "задушат" других обитателей дачного царства. Ольга Воронова подсказывает, как справиться с такими "самозванцами".

"Лучше смотреть и выпалывать маленькие (саженцы). Они не сложней мокрицы, — выпалываются, пока маленькие. Второе: надо вокруг, где-то на расстоянии метра-двух, вогнать металл, металлическое, пластиковое что-то, бордюрную ленту, например. Оградить корневую систему, чтобы она не вышла за пределы этой оградки. А глубина, ширина этого материала будет зависеть от дерева, от того, какая у него обычно бывает корневая система", — посоветовала садовод.

Агрессивно ведут себя на садовой территории и злаковые культуры. Вот как поступать с ними.