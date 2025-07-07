Этот незаметный барьер в земле лишит топинамбур шансов расползтись — метод работает годами

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Сад заполонили агрессивные кустарники? Вот что вкапывают опытные дачники, чтобы их остановить
1:47
Садоводство

Профессиональный садовод, телеведущая, писательница, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует читателям Pravda. Ru три способа борьбы с растениями-агрессорами.

Сирень
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

Сирень, топинамбур, спирея и некоторые другие кустарники так красивы, что не прочь украсить своей красотой весь садовый участок. Ослабишь контроль — расползутся по огородной территории и буквально "задушат" других обитателей дачного царства. Ольга Воронова подсказывает, как справиться с такими "самозванцами".

"Лучше смотреть и выпалывать маленькие (саженцы). Они не сложней мокрицы, — выпалываются, пока маленькие. Второе: надо вокруг, где-то на расстоянии метра-двух, вогнать металл, металлическое, пластиковое что-то, бордюрную ленту, например. Оградить корневую систему, чтобы она не вышла за пределы этой оградки. А глубина, ширина этого материала будет зависеть от дерева, от того, какая у него обычно бывает корневая система", — посоветовала садовод.

Агрессивно ведут себя на садовой территории и злаковые культуры. Вот как поступать с ними.

"Если травянистое, что-то красивое, злаковые, например, их потом никак не выполешь. Лучше прямо в горшках в землю закапывать. Им будет нормально. Зато не полезут никуда. Три варианта есть: экраны вкапывать, прямо в горшке сажать, и, если крупные и семенами размножаются, то мелкую поросль выбирать. Каждую весну — кто взошел, того и выпалывать. Не поливать же их раундапом. Это вредно. Да и зачем? Растение убьешь", — рассудила эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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