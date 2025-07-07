Этот незаметный барьер в земле лишит топинамбур шансов расползтись — метод работает годами

Профессиональный садовод, телеведущая, писательница, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует читателям Pravda. Ru три способа борьбы с растениями-агрессорами.
Сирень, топинамбур, спирея и некоторые другие кустарники так красивы, что не прочь украсить своей красотой весь садовый участок. Ослабишь контроль — расползутся по огородной территории и буквально "задушат" других обитателей дачного царства. Ольга Воронова подсказывает, как справиться с такими "самозванцами".
"Лучше смотреть и выпалывать маленькие (саженцы). Они не сложней мокрицы, — выпалываются, пока маленькие. Второе: надо вокруг, где-то на расстоянии метра-двух, вогнать металл, металлическое, пластиковое что-то, бордюрную ленту, например. Оградить корневую систему, чтобы она не вышла за пределы этой оградки. А глубина, ширина этого материала будет зависеть от дерева, от того, какая у него обычно бывает корневая система", — посоветовала садовод.
Агрессивно ведут себя на садовой территории и злаковые культуры. Вот как поступать с ними.
"Если травянистое, что-то красивое, злаковые, например, их потом никак не выполешь. Лучше прямо в горшках в землю закапывать. Им будет нормально. Зато не полезут никуда. Три варианта есть: экраны вкапывать, прямо в горшке сажать, и, если крупные и семенами размножаются, то мелкую поросль выбирать. Каждую весну — кто взошел, того и выпалывать. Не поливать же их раундапом. Это вредно. Да и зачем? Растение убьешь", — рассудила эксперт.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.