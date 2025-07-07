Выкидываете — зря! Эти остатки с кухни превращают малину в ягодного монстра

Малина любит заботу. Но не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями — всё, что ей нужно, уже может быть у вас под рукой. Простые ингредиенты вроде риса или кофе способны сделать кусты крепче, а урожай — слаще. И самое главное: всё это — экологично, бюджетно и проверено на практике.
Если вы пьёте кофе, значит, у вас уже есть ценный "отход", который можно превратить в питание для малины.
Что понадобится:
Что делать:
Рис — не только гарнир. Настой из него насыщен микроэлементами, а сахар усиливает эффект.
Что понадобится:
Инструкция:
Кофейная гуща подкармливает почву и стимулирует рост, а рисовая вода с сахаром действует как мягкий энергетик для растений. Оба метода безопасны для окружающей среды и не требуют финансовых вложений.
Добавьте к этому обрезку, своевременный полив и солнечное место — и ваши кусты малины будут не просто зелёными, а щедро усыпанными ароматными ягодами.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.