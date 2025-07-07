Выкидываете — зря! Эти остатки с кухни превращают малину в ягодного монстра

Кофейная гуща и рисовая вода признаны эффективными удобрениями для малины

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина любит заботу. Но не обязательно бежать в магазин за дорогими удобрениями — всё, что ей нужно, уже может быть у вас под рукой. Простые ингредиенты вроде риса или кофе способны сделать кусты крепче, а урожай — слаще. И самое главное: всё это — экологично, бюджетно и проверено на практике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Кофейная гуща: азот в кружке

Если вы пьёте кофе, значит, у вас уже есть ценный "отход", который можно превратить в питание для малины.

Что понадобится:

высушенная кофейная гуща

Что делать:

Сначала дайте гущи полностью высохнуть — так она не заплесневеет.

Рассыпьте её под кустами и немного вработайте в верхний слой почвы.

Азот и слабое подкисление — именно то, что нужно малине для роста и цветения.

Рисовая вода с сахаром: сила крахмала

Рис — не только гарнир. Настой из него насыщен микроэлементами, а сахар усиливает эффект.

Что понадобится:

1/2 стакана риса

вода

1 ст. ложка сахара

Инструкция:

Замочите рис в холодной воде и дайте настояться 60 минут, периодически помешивая.

Процедите настой, добавьте сахар, размешайте.

Полейте под каждый куст по литру полученной жидкости.

Почему это работает

Кофейная гуща подкармливает почву и стимулирует рост, а рисовая вода с сахаром действует как мягкий энергетик для растений. Оба метода безопасны для окружающей среды и не требуют финансовых вложений.

Главное — применять их регулярно

Добавьте к этому обрезку, своевременный полив и солнечное место — и ваши кусты малины будут не просто зелёными, а щедро усыпанными ароматными ягодами.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

