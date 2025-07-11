Эту смесь с золой добавляю под корень — свекла вырастает на загляденье

Сладкая, сочная, без водянистости и горечи — именно такую свеклу мечтает получить каждый дачник. И дело тут не только в сорте, но и в уходе. Хорошая новость: ухаживать за свеклой проще, чем кажется. Достаточно двух простых подкормок, и урожай получится не хуже, чем у профессиональных аграриев.
Да, звучит странно, но это один из любимых приёмов опытных огородников. Один раз за сезон — и результат будет заметен.
Растворите 200 г поваренной соли в 10 литрах воды
Аккуратно полейте ряды свеклы под корень (не по листьям!)
Повторять не нужно — одного раза достаточно
Такой приём помогает свекле активнее накапливать сахар — корнеплоды получаются насыщенными по вкусу, без лишней водянистости.
Важно: метод спорный — не все огородники его любят, но один раз попробовать точно стоит, особенно если свекла обычно выходит пресной.
Эта подкормка не столько про сладость, сколько про здоровье и размер корнеплодов. Свекла становится крепкой, сочной, равномерной.
1 литр древесной золы
1 столовая ложка мочевины
Смешать с 5 литрами воды
Поливать из расчёта 5 литров на 1 м²
Совет: лучше использовать такую смесь в пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы питательные вещества лучше усваивались.
Эти два способа — не волшебство, а грамотная работа с потребностями культуры. Соль поднимает уровень сахаров, а зола с мочевиной питает и укрепляет. В итоге — ароматная, сладкая и ровная свекла, которую хочется съесть прямо с грядки.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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