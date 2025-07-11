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Эту смесь с золой добавляю под корень — свекла вырастает на загляденье

Эксперты по огороду: зола с мочевиной укрепляют свеклу и улучшают урожай
1:52
Садоводство

Сладкая, сочная, без водянистости и горечи — именно такую свеклу мечтает получить каждый дачник. И дело тут не только в сорте, но и в уходе. Хорошая новость: ухаживать за свеклой проще, чем кажется. Достаточно двух простых подкормок, и урожай получится не хуже, чем у профессиональных аграриев.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Соль — для сладости

Да, звучит странно, но это один из любимых приёмов опытных огородников. Один раз за сезон — и результат будет заметен.

Как применять:

  • Растворите 200 г поваренной соли в 10 литрах воды

  • Аккуратно полейте ряды свеклы под корень (не по листьям!)

  • Повторять не нужно — одного раза достаточно

Такой приём помогает свекле активнее накапливать сахар — корнеплоды получаются насыщенными по вкусу, без лишней водянистости.

Важно: метод спорный — не все огородники его любят, но один раз попробовать точно стоит, особенно если свекла обычно выходит пресной.

Зола + мочевина — для роста и здоровья

Эта подкормка не столько про сладость, сколько про здоровье и размер корнеплодов. Свекла становится крепкой, сочной, равномерной.

Как приготовить:

  • 1 литр древесной золы

  • 1 столовая ложка мочевины

  • Смешать с 5 литрами воды

  • Поливать из расчёта 5 литров на 1 м²

Совет: лучше использовать такую смесь в пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы питательные вещества лучше усваивались.

Проверено на грядках

Эти два способа — не волшебство, а грамотная работа с потребностями культуры. Соль поднимает уровень сахаров, а зола с мочевиной питает и укрепляет. В итоге — ароматная, сладкая и ровная свекла, которую хочется съесть прямо с грядки.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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