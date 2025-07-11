Муравьи не переживут этого трюка — секретная смесь из трёх ингредиентов

Этот простой порошок из кухни превратит ваш сад в неприступную крепость от муравьёв

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовые муравьи — те ещё соседи. Пока их немного, вреда от них почти нет. Но стоит популяции вырасти — и вот уже тля оккупирует кусты, корни рассыпаются, а грядки превращаются в проходной двор.

Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Что делать? Опытные дачники знают: иногда простая пищевая сода справляется лучше покупных препаратов. Главное — правильно её применить.

Приманки из соды: муравьи не поймут, что их сгубило

Самый простой и действенный способ — сделать сладкие приманки. Для этого понадобятся:

сода — 1 часть

сахарная пудра — 1 часть

вода — чуть-чуть, чтобы получилась густая масса

Скатайте из смеси шарики размером с горошину и разложите их в местах, где чаще всего видите муравьёв: у тропинок, на террасе, в теплице.

Важно: муравьи не отличают соду от пудры, но сода нарушает работу их пищеварения. Через пару дней активность насекомых резко снижается.

Сода + соль: спасаем деревья и кустарники

Муравьи любят селиться у корней деревьев, особенно если рядом уже завелась тля. Чтобы не допустить нашествия, используют сухую смесь:

пищевая сода

соль мелкого помола

Соедините в равных пропорциях и обсыпьте приствольные круги под деревьями и кустарниками. Смесь не только отпугивает муравьёв, но и мешает им обустраивать ходы в земле.

Совет: Не пересыпайте — достаточно тонкой полоски. А вот после дождя обязательно обновите защиту.

Сода — не только для кухни

Кто бы мог подумать, что простой белый порошок, который мы добавляем в тесто, может стать мощным союзником в борьбе с садовыми вредителями. Главное — использовать её с умом и регулярно.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

