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Муравьи не переживут этого трюка — секретная смесь из трёх ингредиентов

Этот простой порошок из кухни превратит ваш сад в неприступную крепость от муравьёв
1:52
Садоводство

Садовые муравьи — те ещё соседи. Пока их немного, вреда от них почти нет. Но стоит популяции вырасти — и вот уже тля оккупирует кусты, корни рассыпаются, а грядки превращаются в проходной двор.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Что делать? Опытные дачники знают: иногда простая пищевая сода справляется лучше покупных препаратов. Главное — правильно её применить.

Приманки из соды: муравьи не поймут, что их сгубило

Самый простой и действенный способ — сделать сладкие приманки. Для этого понадобятся:

  • сода — 1 часть

  • сахарная пудра — 1 часть

  • вода — чуть-чуть, чтобы получилась густая масса

Скатайте из смеси шарики размером с горошину и разложите их в местах, где чаще всего видите муравьёв: у тропинок, на террасе, в теплице.

Важно: муравьи не отличают соду от пудры, но сода нарушает работу их пищеварения. Через пару дней активность насекомых резко снижается.

Сода + соль: спасаем деревья и кустарники

Муравьи любят селиться у корней деревьев, особенно если рядом уже завелась тля. Чтобы не допустить нашествия, используют сухую смесь:

  • пищевая сода

  • соль мелкого помола

Соедините в равных пропорциях и обсыпьте приствольные круги под деревьями и кустарниками. Смесь не только отпугивает муравьёв, но и мешает им обустраивать ходы в земле.

Совет: Не пересыпайте — достаточно тонкой полоски. А вот после дождя обязательно обновите защиту.

Сода — не только для кухни

Кто бы мог подумать, что простой белый порошок, который мы добавляем в тесто, может стать мощным союзником в борьбе с садовыми вредителями. Главное — использовать её с умом и регулярно.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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