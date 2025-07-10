Красиво, но не практично: что не так с туями вдоль забора

Живая изгородь из туй — настоящий хит среди дачников и владельцев загородных домов. Ровная, густая, насыщенного зелёного цвета, она смотрится по-настоящему эффектно. Но за этой красотой скрываются детали, о которых лучше узнать заранее — чтобы потом не разочароваться.
Начнём с плюсов, которых действительно много:
Изгородь выглядит нарядно в любое время года.
Ей легко придавать форму с помощью регулярной обрезки.
Туи практически не болеют и редко поражаются вредителями.
Уход несложный: регулярный полив и редкие подкормки — всё, что нужно.
Но даже у самой красивой зелени есть слабые стороны.
Плотная живая изгородь из туй требует пространства — как в высоту, так и в ширину. На узком участке она будет смотреться громоздко и "съест" немало полезной площади. Поэтому для небольших дачных наделов такой вариант ограждения вряд ли подойдёт.
Чтобы изгородь оставалась аккуратной и не теряла форму, обрезку придётся делать регулярно. Особенно в тёплое время года. Эта работа требует не только времени, но и физических усилий, особенно если туи уже выросли до внушительной высоты. Без этого они быстро потеряют декоративность и начнут разрастаться в стороны.
Один куст туи стоит недёшево. А для полноценного зелёного ограждения их понадобится сразу много — на каждый метр по 2-3 растения. Учитывая цену, расходы могут оказаться ощутимыми. И это ещё без учёта доставки, посадки и ухода в первые сезоны.
Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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