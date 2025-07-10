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Красиво, но не практично: что не так с туями вдоль забора

Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
1:52
Садоводство

Живая изгородь из туй — настоящий хит среди дачников и владельцев загородных домов. Ровная, густая, насыщенного зелёного цвета, она смотрится по-настоящему эффектно. Но за этой красотой скрываются детали, о которых лучше узнать заранее — чтобы потом не разочароваться.

Туя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туя

За что туи так любят

Начнём с плюсов, которых действительно много:

  • Изгородь выглядит нарядно в любое время года.

  • Ей легко придавать форму с помощью регулярной обрезки.

  • Туи практически не болеют и редко поражаются вредителями.

  • Уход несложный: регулярный полив и редкие подкормки — всё, что нужно.

Но даже у самой красивой зелени есть слабые стороны.

Минус №1: тратится много места

Плотная живая изгородь из туй требует пространства — как в высоту, так и в ширину. На узком участке она будет смотреться громоздко и "съест" немало полезной площади. Поэтому для небольших дачных наделов такой вариант ограждения вряд ли подойдёт.

Минус №2: придётся много стричь

Чтобы изгородь оставалась аккуратной и не теряла форму, обрезку придётся делать регулярно. Особенно в тёплое время года. Эта работа требует не только времени, но и физических усилий, особенно если туи уже выросли до внушительной высоты. Без этого они быстро потеряют декоративность и начнут разрастаться в стороны.

Минус №3: дорого в реализации

Один куст туи стоит недёшево. А для полноценного зелёного ограждения их понадобится сразу много — на каждый метр по 2-3 растения. Учитывая цену, расходы могут оказаться ощутимыми. И это ещё без учёта доставки, посадки и ухода в первые сезоны.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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