Красиво, но не практично: что не так с туями вдоль забора

Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Живая изгородь из туй — настоящий хит среди дачников и владельцев загородных домов. Ровная, густая, насыщенного зелёного цвета, она смотрится по-настоящему эффектно. Но за этой красотой скрываются детали, о которых лучше узнать заранее — чтобы потом не разочароваться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туя

За что туи так любят

Начнём с плюсов, которых действительно много:

Изгородь выглядит нарядно в любое время года.

Ей легко придавать форму с помощью регулярной обрезки.

Туи практически не болеют и редко поражаются вредителями.

Уход несложный: регулярный полив и редкие подкормки — всё, что нужно.

Но даже у самой красивой зелени есть слабые стороны.

Минус №1: тратится много места

Плотная живая изгородь из туй требует пространства — как в высоту, так и в ширину. На узком участке она будет смотреться громоздко и "съест" немало полезной площади. Поэтому для небольших дачных наделов такой вариант ограждения вряд ли подойдёт.

Минус №2: придётся много стричь

Чтобы изгородь оставалась аккуратной и не теряла форму, обрезку придётся делать регулярно. Особенно в тёплое время года. Эта работа требует не только времени, но и физических усилий, особенно если туи уже выросли до внушительной высоты. Без этого они быстро потеряют декоративность и начнут разрастаться в стороны.

Минус №3: дорого в реализации

Один куст туи стоит недёшево. А для полноценного зелёного ограждения их понадобится сразу много — на каждый метр по 2-3 растения. Учитывая цену, расходы могут оказаться ощутимыми. И это ещё без учёта доставки, посадки и ухода в первые сезоны.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

