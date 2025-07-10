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Дорожка как новая: чем обработать швы, чтобы сорняки не росли

Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
1:48
Садоводство

Каждому дачнику хочется, чтобы дорожки на участке выглядели ухоженно. Но стоит немного отвлечься — и между плитками уже пробивается трава. Мелочь? Только на первый взгляд. Такая "зелень" портит общий вид, мешает ходить и со временем разрушает покрытие. К счастью, бороться с ней можно — и даже несложно.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Раствор из аммиачной селитры — быстрый эффект

Самый доступный способ — растворить 1 килограмм аммиачной селитры в 10 литрах воды и обработать этим составом дорожку. Если хочется уверенности в результате, количество селитры увеличивают до 1,5 килограмма.

Сорняки реагируют быстро — уже через неделю трава выгорит и исчезнет. Но есть нюанс: корни при этом остаются живыми. Через пару недель зелень может вернуться, особенно если не обработать участок повторно.

Гербициды — для тех, кто хочет надолго

Чтобы уничтожить сорняки полностью, в том числе корневую систему, применяются гербициды. Они доступны в любом садовом магазине и эффективны при точечном использовании.

Важно помнить: такие препараты действуют агрессивно. Поэтому обрабатывать ими плитку нужно аккуратно, не распыляя на клумбы или газон. После использования обязательно промыть опрыскиватель — иначе остатки вещества могут попасть на полезные растения и вызвать их гибель.

Полезный совет

Если опрыскиватель не был промыт после обработки гербицидами, при следующем использовании можно навредить другим культурам. Даже небольшое количество остаточного раствора способно вызвать пожелтение и усыхание растений в огороде или цветнике.

Уточнения

Сели́тра — тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония. Название, по всей вероятности, происходит от лат. sal nitrum.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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