Больше гроздей и меньше хлопот: три идеальных соседа для винограда

Рядом с виноградом рекомендуют сажать розы, люпин и чистотел

Нередко на участке растения сажаются по принципу "куда место осталось". Но такой подход может стоить дачнику хорошего урожая. Некоторые культуры не только мешают друг другу, но и отнимают воду, питательные вещества и даже передают болезни. Особенно чувствителен к соседству виноград.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Многие овощи рядом с лозой — не лучший выбор. Но есть растения, которые не только "уживаются" с виноградом, но и приносят ему пользу. Вот три таких союзника.

Роза — не просто украшение, а сторож здоровья

Помимо эстетики, роза играет роль "сигнализатора". Это растение подвержено тем же заболеваниям, что и виноград, только страдает от них раньше. То есть, если розы начали чахнуть — пора срочно обрабатывать лозу. Так можно спасти весь урожай, не дожидаясь масштабной вспышки болезни.

К тому же, розы у лозы создают романтичный вид участка — и это приятный бонус.

Люпин — природное удобрение

Люпин — одно из лучших сидеральных растений, особенно в компании винограда. Он обогащает почву азотом, улучшает её структуру и создаёт благоприятную среду для роста. Это бобовая культура, и как все "бобовые", она укрепляет здоровье грунта. Высаженный рядом с виноградником, люпин способствует повышению урожайности и укреплению лозы.

Чистотел — природный помощник виноградаря

Растение, которое часто воспринимается как сорняк, на деле оказывается полезным соседом. Чистотел помогает удерживать влагу в почве и улучшает её качество. Его корневая система рыхлит землю, предотвращает пересыхание и создаёт благоприятную микрофлору. Это особенно важно в жаркий сезон, когда виноград особенно чувствителен к недостатку влаги.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



