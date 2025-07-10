Без вреда для почвы: как победить самого живучего сорняка

Удаление хрена на даче: плёнка, селитра и гербициды

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хрен — не просто сорняк, а целый вызов для дачников. Корни уходят вглубь почти на пять метров, разрастается стремительно, а избавиться от него навсегда сложно. Но возможно. Главное — выбрать правильную тактику.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хрен

Почему выкапывание не срабатывает

Многие начинают борьбу с хреном с лопаты — и зря. Корневая система у него настолько мощная и глубокая, что вручную удалить растение полностью практически нереально. Даже небольшой обломок корня быстро даст новую поросль.

Метод 1: отключаем свет — и терпеливо ждём

Самый экологичный способ — перекрыть хрену доступ к солнечному свету. Для этого участок накрывается чёрной полиэтиленовой плёнкой или плотным спанбондом. Без света растение не сможет фотосинтезировать и постепенно погибнет. Правда, ждать результата придётся долго — корень может окончательно отмереть только через два-три сезона.

Метод 2: аммиачная селитра против живучего корня

Более быстрый способ — использование аммиачной селитры. Почву вокруг растения щедро засыпают гранулами, расход на один куст — примерно килограмм. Селитра проникает к корням, разрушает ткани и приводит к гибели растения. Метод требует осторожности: при частом применении может повлиять на состав почвы.

Метод 3: точечная атака гербицидом

Когда хрен особенно упрям, в дело идут гербициды. Для этого землю вокруг растения аккуратно раскапывают, обнажая корень, и с помощью шприца вводят препарат прямо в корневище. Такой подход минимизирует вред для окружающих растений и даёт быстрый результат. Главное — соблюдать дозировку и меры безопасности.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

