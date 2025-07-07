Листья пышные, а вёдра пустые: огурцы ушли в ботву из-за одной ошибки с подкормкой

Июль — это пик лета и… стрессов для огурцов. Жара, нехватка влаги, болезни, истощённая почва — всё это может резко ударить по урожаю. Если упустить момент, плоды начнут горчить, растение завянет, а завязи будут просто осыпаться.
Чтобы этого не случилось, нужно вовремя внести июльскую подкормку, которая отличается от весенней: акцент теперь смещается в сторону калия.
Калий отвечает за:
формирование сладких и плотных плодов;
устойчивость к засухе и грибковым инфекциям;
продление периода плодоношения;
предотвращение пустоцветов.
А вот с азотом в середине лета нужно быть осторожнее: его избыток приводит к пышной ботве в ущерб урожаю.
Если вы сторонник природных решений, есть несколько проверенных вариантов:
Травяной настой с золой. Измельчите крапиву, одуванчик или любые сорняки, залейте водой и добавьте 1-2 стакана золы. Дайте настояться 5-7 дней. Перед использованием разбавьте: 1 литр на ведро воды. Поливайте под корень.
Настой куриного помёта с золой. Смешайте разбавленный настой помёта с 1 стаканом золы. На одно растение — около 1 литра после предварительного полива.
Эти средства насыщают почву калием и улучшают состав микрофлоры.
Если нет времени на настои, воспользуйтесь готовыми решениями:
Калийная селитра — 20-30 г на 10 литров воды.
Сульфат калия + мочевина — 15-20 г и 10-15 г соответственно на то же ведро воды.
Гумат калия — 50-100 мл на 10 литров воды.
Расход любой смеси — около 1-1,5 литра под куст. Важно: не вносите удобрение "по сухому" — сначала хорошо пролейте почву водой.
Ещё один вариант — использовать специализированные удобрения для огурцов, в которых соотношение калия выше, чем азота (ориентируйтесь на формулы типа 8-10-30).
Лучшее время для подкормки — вечер или пасмурный день, чтобы не обжечь листья. Частота: раз в 7-10 дней, в зависимости от состояния растений и погодных условий.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.