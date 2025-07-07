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Листья пышные, а вёдра пустые: огурцы ушли в ботву из-за одной ошибки с подкормкой

Чем подкормить огурцы в июле: органика и калийные удобрения
2:34
Садоводство

Июль — это пик лета и… стрессов для огурцов. Жара, нехватка влаги, болезни, истощённая почва — всё это может резко ударить по урожаю. Если упустить момент, плоды начнут горчить, растение завянет, а завязи будут просто осыпаться.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Чтобы этого не случилось, нужно вовремя внести июльскую подкормку, которая отличается от весенней: акцент теперь смещается в сторону калия.

Почему именно калий

Калий отвечает за:

  • формирование сладких и плотных плодов;

  • устойчивость к засухе и грибковым инфекциям;

  • продление периода плодоношения;

  • предотвращение пустоцветов.

А вот с азотом в середине лета нужно быть осторожнее: его избыток приводит к пышной ботве в ущерб урожаю.

Органические рецепты: просто, натурально, эффективно

Если вы сторонник природных решений, есть несколько проверенных вариантов:

  • Травяной настой с золой. Измельчите крапиву, одуванчик или любые сорняки, залейте водой и добавьте 1-2 стакана золы. Дайте настояться 5-7 дней. Перед использованием разбавьте: 1 литр на ведро воды. Поливайте под корень.

  • Настой куриного помёта с золой. Смешайте разбавленный настой помёта с 1 стаканом золы. На одно растение — около 1 литра после предварительного полива.

Эти средства насыщают почву калием и улучшают состав микрофлоры.

Минеральные подкормки: быстро и точно

Если нет времени на настои, воспользуйтесь готовыми решениями:

  • Калийная селитра — 20-30 г на 10 литров воды.

  • Сульфат калия + мочевина — 15-20 г и 10-15 г соответственно на то же ведро воды.

  • Гумат калия — 50-100 мл на 10 литров воды.

Расход любой смеси — около 1-1,5 литра под куст. Важно: не вносите удобрение "по сухому" — сначала хорошо пролейте почву водой.

Ещё один вариант — использовать специализированные удобрения для огурцов, в которых соотношение калия выше, чем азота (ориентируйтесь на формулы типа 8-10-30).

Когда вносить

Лучшее время для подкормки — вечер или пасмурный день, чтобы не обжечь листья. Частота: раз в 7-10 дней, в зависимости от состояния растений и погодных условий.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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