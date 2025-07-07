Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летняя укладка без усилий: как создать локоны, которые подчеркивают естественную красоту
Теннискор и стиль old money: как создать модный образ для 2025 года
Эд Ширан возглавил рейтинг Apple Music с песней Shape of You
Гренландия тает в 17 раз быстрее нормы — отчёт WWA за июнь 2025
Полосы зебры отпугивают мух — доказано экспериментом с лошадьми
Кошмар за границей: как защититься от карманников в отпуске
Законодательство на дороге: как инспекторы ГАИ ловят неопытных водителей на запах
Почему картофельное пюре получается клейким и как это исправить
Планка: простое упражнение, которое задействует всё тело

Эти растения высасывают малину досуха: ягоды чахнут на глазах, даже если вы всё делаете правильно

Какие растения нельзя сажать рядом с малиной — список опасных соседей
2:26
Садоводство

Малина — культура капризная. Ей нужно много солнца, хорошая циркуляция воздуха и своя зона комфорта. Неправильное соседство на участке может легко уничтожить не только урожай, но и сами кусты. И дело тут не только в конкуренции за воду — опасность скрывается и в болезнях, и в вредителях.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Кто крадёт у малины воду и свет

Сажая растения на участке, важно помнить: не все из них готовы "уживаться" рядом. Некоторые начинают конкурировать с малиной за ресурсы — и почти всегда побеждают. Особенно это касается:

  • Берёзы — настоящий "водяной вампир". Её корни уходят далеко и жадно вытягивают влагу из почвы.

  • Сливы и другие плодовые деревья — активно тянут питательные вещества, затеняют малину и не оставляют ей шансов на хороший урожай.

  • Облепиха и жасмин — занимают слишком много места, образуют густую крону и мешают воздухообмену.

Если рядом растут такие соседи, ягоды малины становятся мелкими, кислыми и часто болеют.

Почему хвойные и виноград — плохая идея

Хвойные деревья вроде ели или сосны создают особый микроклимат, который совершенно не подходит малине. Кроме того, они могут быть переносчиками ржавчины — грибкового заболевания, опасного для ягодных кустарников.

С виноградом тоже не всё просто. Его мощная корневая система проникает далеко в почву и может "перехватывать" влагу и питание, необходимые для малины. Кроме того, виноград часто поражается плесенью, которая легко передаётся на соседние культуры.

Опасные соседи с общими вредителями

Есть ещё один скрытый враг — клубника. Казалось бы, такая же ягода, что плохого? Проблема в том, что у малины и клубники один и тот же вредитель — земляничный клещ. Если паразиты атакуют одну грядку, соседнюю вскоре тоже ждёт заражение.

В итоге, если не следить за насаждениями и профилактикой, можно остаться вообще без ягод.

Что запомнить

Если вы хотите крупную, сочную и ароматную малину, сажайте её на открытом, солнечном участке, подальше от деревьев и других конкурентов. И избегайте соседей, которые делят с ней почву, болезни и вредителей.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Как любовь меняет нас: мнение Марии Погребняк
В частном доме залили бетонный пол по грунту — пошаговая схема
Плод с сюрпризом: опасные арбузы поступают в продажу в начале лета
Как приготовить яблочный квас, который утолит жажду в самые жаркие дни — удивительный вкус и полезность!
Роял Кредит Банк расширяется: 50 банкоматов и 250 офисов в новых регионах России
Несмываемый кондиционер: зачем он нужен и как правильно наносить для идеальных волос
Симоньян раскрыла врождённую аномалию: нет левой сонной артерии, всегда бледна и устала
Как предотвратить запах из раковины после отпуска: простой лайфхак
Капли и таблетки признаны самыми эффективными средствами от клещей у собак
Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила базовую тренировку рук на 30 минут без оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.