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Аптечная бутылочка спасла весь сад: средство выжигает муравьиное королевство за вечер

Нашатырный спирт против муравьёв: простой способ спасти растения
2:01
Садоводство

Муравьи в саду — это не просто раздражающие гости, которые бегают по дорожкам. Они могут разрушить весь огород, даже если вы этого не замечаете. Особенно опасны они тем, что буквально "разносят" по участку одного из самых коварных врагов растений — тлю.

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Почему муравьи — больше чем просто неприятность

На первый взгляд, эти трудяги вроде бы и не вредят: ползают себе, строят муравейники. Но всё не так просто. Муравьи — главные "друзья" тли. Они защищают её от хищников и переносят на новые растения, потому что питаются сладкими выделениями, которые тля оставляет. В результате страдают все: овощи, цветы, кустарники.

Кроме того, муравейники нарушают корневую систему растений. Они перекапывают землю у корней, из-за чего те могут пересыхать и погибать.

Простое средство, которое работает

Справиться с проблемой поможет нашатырный спирт — простое аптечное средство, которое давно используют дачники. Оно не просто отпугивает муравьёв, а уничтожает их целыми колониями.

Как приготовить раствор

  • Возьмите обычный нашатырный спирт (аммиак).

  • Разведите его водой в пропорции 1:10 (например, 100 мл спирта на 1 литр воды).

  • Тщательно перемешайте.

Готовым раствором необходимо залить сам муравейник. Лучше делать это в вечернее время, когда вся колония возвращается "домой". Уже через несколько часов муравейник опустеет.

Почему это средство безопасно

Нашатырь не только не вредит растениям, но и может быть им полезен: раствор обогащает почву азотом, который необходим для роста. Главное — не переусердствовать: слишком высокая концентрация может обжечь корни.

Этот способ особенно удобен для обработки грядок, цветников и участков рядом с теплицами, где использовать химию нежелательно.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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