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Хотите морковь как в рекламе? Не забудьте сделать это в фазе 4 листьев

Названы три способа получить крупную морковь на бедной почве
1:51
Садоводство

Нет плодородной земли — не беда. Морковь вполне способна вырасти крупной и сочной даже на скромной почве. Главное — не забыть про несколько проверенных приёмов.

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

1. Прореживать — значит помогать

Секрет простой: если морковке тесно, она будет "мельчить". Загущённые посадки мешают корнеплодам развиваться — им не хватает ни питания, ни света, ни воды. Поэтому как только появятся всходы, смело удаляйте лишнее.

Чем свободнее растёт морковка, тем толще и длиннее у неё получится корень. Пусть грядка сначала будет "лысоватой", но результат вас точно порадует.

2. Полив — не по расписанию, а по смыслу

С момента всходов и до формирования листьев важно увлажнять почву часто, но понемногу. Лёгкий душ вместо ливня — вот что ей нужно в начале.

Когда у растения появляется 4 листа, начинается формирование самого корнеплода. С этого момента режим полива меняется: реже, но глубже. Вода должна достигать всей длины будущей морковки. Поверхностное смачивание пользы не даст, только спровоцирует рост сорняков.

Ранние сорта достаточно поливать до 12 раз за сезон, средние и поздние — до 25. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают.

3. Подкормки? Только вовремя и в тему

Органику лучше вносить с осени — в идеале под культуру, которая росла до моркови. Весной — только рыхление и высадка.

Азотные удобрения в период роста моркови не нужны. Они разгоняют ботву, а не корнеплод. Лучше вообще ничего не добавлять, чем переборщить и вырастить пышную зелень вместо урожая.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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