Хотите морковь как в рекламе? Не забудьте сделать это в фазе 4 листьев

Нет плодородной земли — не беда. Морковь вполне способна вырасти крупной и сочной даже на скромной почве. Главное — не забыть про несколько проверенных приёмов.
Секрет простой: если морковке тесно, она будет "мельчить". Загущённые посадки мешают корнеплодам развиваться — им не хватает ни питания, ни света, ни воды. Поэтому как только появятся всходы, смело удаляйте лишнее.
Чем свободнее растёт морковка, тем толще и длиннее у неё получится корень. Пусть грядка сначала будет "лысоватой", но результат вас точно порадует.
С момента всходов и до формирования листьев важно увлажнять почву часто, но понемногу. Лёгкий душ вместо ливня — вот что ей нужно в начале.
Когда у растения появляется 4 листа, начинается формирование самого корнеплода. С этого момента режим полива меняется: реже, но глубже. Вода должна достигать всей длины будущей морковки. Поверхностное смачивание пользы не даст, только спровоцирует рост сорняков.
Ранние сорта достаточно поливать до 12 раз за сезон, средние и поздние — до 25. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают.
Органику лучше вносить с осени — в идеале под культуру, которая росла до моркови. Весной — только рыхление и высадка.
Азотные удобрения в период роста моркови не нужны. Они разгоняют ботву, а не корнеплод. Лучше вообще ничего не добавлять, чем переборщить и вырастить пышную зелень вместо урожая.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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