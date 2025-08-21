Этот секрет спасёт ваш сад от тли: никаких химикатов — только натуральные средства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Садоводство

С наступлением июля сад греется в солнечных лучах, но вместе с теплом появляется невидимая угроза. На нежной листве и молодых побегах размножается тля — крохотный, но невероятно прожорливый вредитель. Если не вмешаться вовремя, пострадают не только листья, но и будущий урожай. Однако есть проверенные способы борьбы, которые не требуют ядовитой химии и сохраняют баланс экосистемы сада.

Садовод
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовод

Зола — первое оружие

Обычная древесная зола помогает справиться с тлёй быстро и эффективно. Зольный настой легко приготовить: залейте 1 стакан золы литром кипятка, настаивайте сутки, процедите и тщательно опрыскайте растения, особенно нижнюю сторону листьев. Этот раствор безопасен для пчёл и полезных насекомых.

Мыльная защита

Хозяйственное мыло — ещё один надёжный помощник. Оно образует на листьях тонкую плёнку, мешающую тле питаться. Растворите 100-150 г тёртого мыла в ведре тёплой воды до появления пены. Обрабатывайте зелень каждые 5-7 дней, особенно в зонах скопления вредителя.

Чеснок и луковая шелуха

Резкий запах натуральных репеллентов отпугивает тлю. Настой готовится просто: измельчите 200 г чеснока или возьмите горсть луковой шелухи, залейте 1 литром воды, настаивайте сутки. Разведите в 10 литрах воды и опрыскивайте растения — тля покинет участок надолго.

Бархатцы — живая ловушка

Посадите бархатцы в междурядьях или по периметру грядок. Их запах сбивает тлю с толку, маскируя культурные растения. К тому же бархатцы украсят участок и привлекут полезных насекомых.

Физическое удаление — тоже работает

Мелкую тлю можно смыть струёй воды из шланга - особенно, если заражение только началось. Это механический способ, не вредящий растению. Повторяйте процедуру регулярно.

Не забывайте о профилактике

Муравьи защищают и разносят тлю, поэтому с ними нужно бороться отдельно. Умеренные подкормки, рыхление почвы, проветривание загущенных посадок — всё это усиливает естественный иммунитет растений, делая их менее уязвимыми к вредителям.

Защита без яда — реальность

Июльский сад можно спасти без агрессии. Экологичные средства позволяют сохранить урожай, не навредив насекомым-опылителям, детям и домашним животным. Главное — начать действовать вовремя и регулярно повторять обработки.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
