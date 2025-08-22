Забудьте о розах: это растение затмит даже королеву цветов в вашем саду

Лагерстремия цветёт до октября и выдерживает морозы до −29 °C — данные ботаников

Многие считают, что ничего красивее роз в саду не бывает. Но это заблуждение. Существует эффектное растение, которое способно затмить даже королеву цветов. Лагерстремия, или южная сирень, — настоящее сокровище для тех, кто хочет продлить цветение до глубокой осени.

Фото: Own work by Atamari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Индийская лагерстремия

Цветёт до октября и пахнет неповторимо

Этот пышный кустарник зацветает в июле, а в зависимости от климата радует глаз до октября. Его аромат узнаваем, а цветы — словно крошечные гофрированные ленты, собранные в конические соцветия длиной до 40 см. Окраска — на любой вкус: от белоснежной и нежно-розовой до насыщенной пурпурной и фиолетовой.

Выдерживает морозы — но с укрытием

Родом из Азии, лагерстремия адаптирована к жизни в умеренном климате. Современные гибриды способны выносить кратковременные морозы до -29 °C, если обеспечить растению качественное укрытие на зиму.

Что любит лагерстремия

Куст любит солнце — выберите место, освещаемое не менее 6-7 часов в день. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией. Полив — умеренный, но регулярный. Обязательно посадка на возвышенности или с хорошим дренажем — застой влаги корневая система не прощает.

Уход: несложный, но важный

Весной куст нужно обрезать — укорачивают побеги на треть или даже наполовину, но строго до начала вегетации. На зиму — окучивают сухой почвой или компостом, мульчируют слоем 15-20 см из коры или соломы, побеги укрывают агроволокном в несколько слоёв. Если лагерстремия растёт в кадке, перенесите её в светлое помещение с температурой +2…+5 °C.

Не просто куст — живая изгородь

Лагерстремия может стать центром композиции в саду или яркой живой изгородью. Её густая крона и длительное цветение превращают участок в цветущий уголок до самых заморозков. И никакой розовой монополии.

