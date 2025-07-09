У капусты несколько головок — радоваться или срочно действовать

Названа причина образования нескольких кочанов у белокочанной капусты

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокочанная капуста — культура капризная. Только кажется, что посадил — и через пару месяцев срезай плотный кочан. Но всё не так просто. Иногда вместо одного кочана вы вдруг видите сразу несколько мелких головок. Почему так происходит и что с этим делать — разберёмся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

Когда формируются кочаны

Формирование кочанов начинается не сразу. Всё зависит от сорта:

Ранние сорта : кочаны появляются через 40-45 дней после всходов (при рассадном методе) или через 15-18 дней после появления ростков в открытом грунте.

Среднеспелые сорта : 2 месяца при рассаде или 25-35 дней — в грунте.

Позднеспелые сорта: кочаны формируются спустя 80-85 дней после всходов, чаще всего — в районе 15-17 августа.

На этом этапе уже можно понять, насколько здоровое и сильное растение перед вами. Но иногда развитие идёт совсем не по плану.

Откуда берутся лишние кочанчики

Бывает, что вместо одного большого кочана капуста формирует сразу несколько маленьких. Это происходит, если повреждается точка роста растения. Такая травма может быть вызвана:

механическим повреждением при высадке или прополке,

вредителями ,

погодными условиями — например, резкими заморозками.

В результате в работу включаются так называемые запасные листья, спрятанные в пазухах. Они начинают развиваться, формируя дополнительные кочаны.

Удалять или оставить

Ответ однозначный — удалять. Эти "лишние" кочаны вытягивают из растения ресурсы, замедляют рост основного и снижают общую массу урожая. Кроме того, оставленные побочные головки могут начать гнить или привлекать вредителей.

Но есть и важное "но": после удаления боковых кочанов существует риск, что растение вообще погибнет. Поэтому действовать нужно осторожно:

срезать только мелкие боковые головки, не задевая основной стебель,

использовать острый нож, обработанный спиртом или марганцовкой,

после процедуры полить растение стимулятором роста или слабым раствором удобрения.

Как избежать проблемы в будущем

Чтобы точка роста не пострадала, следуйте этим советам:

высаживайте рассаду аккуратно, не заглубляя слишком сильно,

защищайте посадки от заморозков агроволокном,

следите за вредителями и своевременно обрабатывайте растения.

Правильный уход и внимательное отношение к капусте помогут избежать "многоголовых" сюрпризов и получить ровные, плотные кочаны.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

